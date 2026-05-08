Hà Nội đề xuất chi 252 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ một số lực lượng Công an thành phố

Thanh Hiếu

TPO - UBND TP. Hà Nội đề xuất chi hơn 252 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ một số lực lượng thuộc Công an thành phố làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Theo đề xuất, mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc diện áp dụng sẽ được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/tháng.

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết "Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP. Hà Nội”.

UBND TP. Hà Nội cho biết, một số lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị gồm: Lực lượng điều tra, lực lượng đảm bảo công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Đồn công an, Cảnh sát 113... tổng cộng 4.201 cán bộ, chiến sĩ.

Một số lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an TP. Hà Nội sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng.

Trong các lực lượng trên, có lực lượng đang được hỗ trợ nhưng ở mức thấp, có lực lượng chưa được thành phố hỗ trợ. Ví như, lực lượng điều tra (thuộc Phòng Cảnh sát hình sự) hiện đang được hưởng hỗ trợ mức 3,6 triệu đồng/người/tháng; lực lượng điều tra (thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) đang được hỗ trợ hằng tháng mức 1 lần lương tối thiểu vùng/người/tháng; Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) mức hỗ trợ 150.000 đồng/người/tháng; Cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài được trợ cấp mức 1,8 triệu đồng/người/tháng...

UBND thành phố cho rằng, chế độ hỗ trợ của thành phố đã kịp thời động viên, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng cuộc sống, tập trung làm tốt chuyên môn.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ chưa được thống nhất trong lực lượng thuộc Công an thành phố đã phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng, sự cống hiến và đời sống của cán bộ, chiến sĩ.

UBND thành phố đề xuất hỗ trợ mức 5 triệu đồng/người/tháng cho các đối tượng thuộc Công an thành phố gồm: Cán bộ, chiến sĩ thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT; Phòng CSHS; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội; Phòng CSGT; Phòng CSCĐ; Phòng Tài chính; Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu; Phòng Hậu cần; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Công tác chính trị; Thanh tra Công an thành phố; Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố; Đồn Công an thuộc Công an thành phố.

UBND thành phố cho rằng, mức hỗ trợ trên phù hợp với chỉ số tăng giá tiêu dùng, trượt giá trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, đảm bảo tương quan với các chính sách thành phố đang hỗ trợ với cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng thuộc Công an thành phố.

Kinh phí hỗ trợ một số lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các nhiệm vụ chính trị thuộc Công an thành phố khoảng 252,06 tỷ đồng/năm, từ ngân sách thành phố.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5.

