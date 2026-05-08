Chủ tịch Đà Nẵng: Không để phát sinh sai phạm mới khi tháo gỡ dự án tồn đọng

TPO - Trên cơ sở các chủ trương, chính sách hiện hành, TP. Đà Nẵng đang tích cực phối hợp với doanh nghiệp để xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài. Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh nguyên tắc không hợp thức hóa sai phạm, làm đúng, làm chặt, không để phát sinh sai phạm mới.

Ngày 8/5, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn đối thoại doanh nghiệp năm 2026: "Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công" với sự tham dự của 250 doanh nghiệp trên địa bàn.

Đà Nẵng đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp. Ảnh: Giang Thanh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thông điệp “Khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công” của diễn đàn thể hiện quyết tâm của thành phố là khơi thông các điểm nghẽn về thể chế, thủ tục và nguồn lực chính là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn.

“Chúng tôi quán triệt nguyên tắc xuyên suốt: Không để một vướng mắc nhỏ làm mất đi một cơ hội lớn của doanh nghiệp và của thành phố. Thành phố không chỉ lắng nghe, mà sẽ hành động thực chất, xử lý dứt điểm, đến cùng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp”, ông Hùng nói.

Trong năm 2025, mặc dù bối cảnh còn nhiều khó khăn, kinh tế Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước đạt khoảng 316 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng trên 9%. Bước sang năm 2026, đà phục hồi tiếp tục được củng cố với nhiều điểm sáng trong thu hút đầu tư.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng nhìn nhận, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và dư địa phát triển của Đà Nẵng. Một số điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, nguồn lực vẫn đang cản trở quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh mới tập trung vào tăng trưởng hai con số, Đà Nẵng rất cần những động lực tăng trưởng, đặc biệt là những nguồn lực về đất đai, tài nguyên. Vừa qua, Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Cùng với đó là những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh khi tháo gỡ các dự án tồn đọng, nguyên tắc là làm đúng, làm chặt, không để phát sinh sai phạm mới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, trên cơ sở đó, Đà Nẵng đã và đang nỗ lực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đối với các dự án thuộc danh mục xử lý theo cơ chế đặc thù, địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các danh mục, phương án liên quan để sẵn sàng triển khai ngay khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Đà Nẵng cũng chủ động làm việc trực tiếp với một số doanh nghiệp để thống nhất hướng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Liên quan đến Nghị quyết 29/2026/QH16, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thành phố xử lý các vấn đề theo quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, làm đúng, làm chặt chẽ để không phát sinh sai phạm mới, tranh chấp mới.

“Tinh thần chung là: Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý ngay, việc cần thời gian phải cam kết tiến độ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Tôi yêu cầu làm hết sức khẩn trương, không né tránh, không đùn đẩy, không làm hình thức, không để tồn đọng kéo dài. Việc giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Kết quả giải quyết sẽ là thước đo đánh giá năng lực, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu”, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, nhấn mạnh.