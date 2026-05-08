Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì Lễ đón.

Đúng 8h30, đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống. Các nghệ sĩ của Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ra tận nơi đỗ xe ô tô chào đón và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước đến khu vực Lễ đài.

Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Sri Lanka. Sau đó, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đội trưởng Đội Danh dự báo cáo và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự tại lễ đón.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21/7/1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Sự gắn kết bền chặt từ quá khứ đến hiện tại chính là cơ sở để Việt Nam và Sri Lanka hướng tới nâng tầm quan hệ song phương, tạo sức mạnh và hành trang để cả hai quốc gia vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.

TTXVN
#Sri Lanka #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe