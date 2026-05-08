Danh tính người gom nước dừa thừa bán lại cho khách tại bãi biển Thịnh Long

TPO - Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người phụ nữ bán nước dừa tại khu du lịch biển Thịnh Long, Ninh Bình có hành vi thu gom nước dừa khách uống còn thừa để đổ sang các quả dừa khác và tiếp tục bán cho khách mới, khiến dư luận bức xúc. Bước đầu, chính quyền đã làm việc với bà Lê Thị X., trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh (người gom nước dừa thừa).

Trao đổi với PV, ông Trần Minh Đăng - Bí thư Đảng ủy xã Hải Thịnh, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm việc với cá nhân liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khỏe du khách, đồng thời kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu du lịch biển Thịnh Long.

Ảnh cắt từ video clip.

Theo ông Đăng, người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video được xác định là bà Lê Thị X., trú tại thôn 20, xã Hải Thịnh. UBND xã đã chỉ đạo Ban Quản lý khu du lịch Thịnh Long mời người này lên làm việc, lập biên bản vụ việc để xem xét xử lý theo quy định. “Quan điểm của địa phương là kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh dịch vụ có hành vi ảnh hưởng đến quyền lợi, sức khỏe du khách và hình ảnh du lịch địa phương”, ông Trần Minh Đăng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo địa phương, trước mắt, xã Hải Thịnh đã yêu cầu bà Lê Thị X. tạm dừng hoạt động kinh doanh tại bãi biển Thịnh Long; đồng thời tăng cường rà soát, kiểm tra các hoạt động dịch vụ tại khu du lịch nhằm ngăn chặn những hành vi phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm có thể tái diễn.

Liên quan vụ việc, đại diện ngành du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, UBND xã Hải Thịnh sẽ tiếp tục làm việc với bà Lê Thị X. để làm rõ toàn bộ nội dung phản ánh của du khách. Đồng thời, Sở Du lịch yêu cầu địa phương xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm nhằm đảm bảo môi trường du lịch văn minh, an toàn và giữ gìn hình ảnh du lịch của tỉnh.

Trước đó, đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người phụ nữ sau khi thu gom những quả dừa khách uống còn thừa đã đổ phần nước còn lại sang các quả dừa khác để tiếp tục bán cho khách mới. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ, với nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như tác động tiêu cực tới hình ảnh du lịch biển Thịnh Long nói riêng và du lịch Ninh Bình nói chung.