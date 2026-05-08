Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị cấp cao ASEAN

Thu Loan

TPO - Sáng 8/5, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 chính thức khai mạc ở TP. Cebu của Philippines, với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và một số tổ chức quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại sự kiện.

anh-chup-man-hinh-2026-05-08-luc-115859.png
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. - Chủ tịch ASEAN năm 2026, đón Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự hội nghị.

Với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung,” nước chủ nhà Philippines đặt ra 3 định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là: Củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh; Mở rộng các hành lang thịnh vượng; và Thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Chủ tịch ASEAN 2026, nhấn mạnh khu vực đang đứng trước “thời điểm mang tính quyết định” khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân trong khu vực.

Tổng thống Philippines khẳng định ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Theo ông, những khó khăn hiện nay không làm chia rẽ ASEAN mà trở thành động lực để các nước thành viên tăng cường phối hợp, lắng nghe và hành động hiệu quả hơn, đồng thời đưa ra các giải pháp chung nhằm ứng phó thách thức về an ninh, kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời duy trì tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bất chấp những biến động toàn cầu.

Tổng thống Philippines đánh giá cao sự phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, nông nghiệp và năng lượng nhằm ứng phó những thách thức hiện nay; nhấn mạnh các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ tập trung vào chiến lược “3P” do Philippines đề xuất gồm: củng cố hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân.

Tổng thống Marcos kêu gọi các nước ASEAN tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cởi mở và trách nhiệm chung nhằm xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

anh-chup-man-hinh-2026-05-08-luc-115918.png
Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Trưởng đoàn các nước ASEAN tham dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là một trong hai cuộc họp định kỳ hằng năm của lãnh đạo ASEAN trong năm 2026, là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thu Loan
#Asean #Thủ tướng Lê Minh Hưng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe