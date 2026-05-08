Vệt đen trên móng tay tưởng vô hại, hóa ra bệnh ung thư cực nguy hiểm

TPO - Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp ung thư tế bào hắc tố móng với biểu hiện ban đầu chỉ là một vệt đen nhỏ trên móng tay. Các bác sĩ cảnh báo, nhiều người thường chủ quan với dấu hiệu này khiến bệnh được phát hiện muộn, làm tăng nguy cơ di căn và gây khó khăn cho điều trị.

Bệnh nhân là nam giới hơn 60 tuổi, đến khám sau khi xuất hiện một vạch màu nâu đen chạy dọc móng tay cái bên phải suốt khoảng 6 năm. Ban đầu, người bệnh cho rằng đây chỉ là sọc móng thông thường nên không đi kiểm tra. Tuy nhiên theo thời gian, vệt đen ngày càng lan rộng, ăn sang vùng da quanh móng.

Khoảng nửa năm gần đây, móng tay bắt đầu biến dạng, bong tách, bề mặt sần sùi và nổi gồ bất thường. Qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định thực hiện Dermoscopy – phương pháp hỗ trợ phát hiện sớm ung thư da với độ chính xác cao. Kết quả cho thấy tổn thương nghi ngờ ung thư tế bào hắc tố.

Hình ảnh ung thư tế bào hắc tố

﻿móng ngón 3 tay phải.

Sau đó, bệnh nhân được sinh thiết toàn bộ tổn thương và được xác định mắc ung thư tế bào hắc tố thể đầu cực giai đoạn 1A (T1AN0M0). Đây là một trong những loại ung thư da ác tính nguy hiểm nhất do khả năng di căn nhanh và diễn tiến âm thầm. Hiện người bệnh đã được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u theo đúng phác đồ và sức khỏe ổn định sau mổ.

Theo bác sĩ, TS.Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, ung thư tế bào hắc tố chỉ chiếm khoảng 5% các ca ung thư da nhưng lại có mức độ ác tính cao nhất. Đáng chú ý, ung thư hắc tố ở móng tuy hiếm gặp tại châu Âu với tỷ lệ khoảng 3%, song ở châu Á lại chiếm tới khoảng 25% các trường hợp ung thư tế bào hắc tố da.

Các chuyên gia cho biết, ung thư tế bào hắc tố móng thường bị bỏ sót do dễ nhầm với tụ máu sau chấn thương hoặc nấm móng. Nhiều người có tâm lý chờ vệt đen “mọc dài rồi cắt đi”, trong khi tế bào ung thư thực chất nằm ở vùng mầm móng nên tổn thương sẽ không tự biến mất. Đặc biệt, bệnh hầu như không gây đau hay khó chịu trong giai đoạn đầu.

TS.Nguyễn Hữu Quang cho biết nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, tế bào ung thư có thể nhanh chóng di căn đến xương, não và nhiều cơ quan nội tạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện vệt đen bất thường trên móng tay hoặc móng chân, nhất là ở người trên 50 tuổi. Những dấu hiệu đáng ngờ gồm vệt đen rộng trên 3 mm, bờ không đều, màu sắc đậm dần hoặc lan ra vùng da quanh móng. Ngoài ra, tình trạng móng bong tách, xù xì hay nổi gồ cũng có thể là biểu hiện cảnh báo bệnh lý nguy hiểm.

Theo TS. Nguyễn Hữu Quang, ung thư tế bào hắc tố là một trong loại ung thư da ác tính nhất vì tiến triển nhanh, di căn xa. Tuy bệnh rất ác tính với tỷ lệ di căn cao, nhưng nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng phác đồ thì cho kết quả tốt, tỷ lệ sống 5 năm rất cao. Khuyến cáo người dân theo dõi và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi xuất hiện tổn thương màu đen cùng ngón tay, chân hay gan bàn chân tay hãy đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần thăm khám sớm, kịp thời nếu có 4 dấu hiệu bất thường sau: Tổn thương da mới xuất hiện, hoặc thay đổi màu sắc, kích thước, hình dạng; tiến triển và không đáp ứng với điều trị thuốc bôi thông thường hoặc tái phát nhanh sau khi phẫu thuật cắt bỏ. Tổn thương da mới xuất hiện trên nền bệnh lý da tồn tại từ trước (sẹo bỏng, dày sừng quang hoá, bệnh Bowen, tàn nhang, u nhú, viêm da mạn tính, miễn dịch…). Tổn thương sùi hoặc loét lâu lành, dễ chảy máu, ngứa hoặc đau hoặc có vảy. Các tổn thương sắc tố đen thường gọi là “nốt ruồi” có các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ của bệnh ung thư da hắc tố: tổn thương không đối xứng - bờ tổn thương không đều - tổn thương có nhiều màu sắc - đường kính tổn thương hơn 6mm - tổn thương có sự thay đổi nhanh về các tính chất (tăng kích thước, màu sắc, loét…).