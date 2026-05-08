Diễn biến mới về sức khỏe bé trai 2 tuổi bị mẹ và nhân tình bạo hành ở TPHCM

TPO - Theo BS-CK2 Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM), hiện tại tình trạng mất máu do đa chấn thương của trẻ cơ bản được kiểm soát, chức năng gan, thận, tụy dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đặc biệt lo ngại nguy cơ nhiễm trùng phổi do trẻ bị dập phổi và các biến chứng muộn liên quan chấn thương tụy.

Sáng 8/5 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm hỏi bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành.

Đứng bên giường bệnh nhìn cơ thể nhỏ thó, chi chít thương tích của bé trai, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức xót xa: “Tôi không hiểu tại sao bậc làm cha mẹ lại nỡ lòng nào xuống tay tàn độc với cháu bé hoàn toàn không có sức phản kháng và đang phải lệ thuộc vào họ như thế này”. Thứ trưởng bùi ngùi trao tận tay bé món đồ chơi vào nâng niu đôi bàn tay nhỏ với nhiều vết thương còn in hằn.

Qua nguy kịch nhưng vẫn đặc biệt lo ngại

Theo báo cáo của TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc, đa chấn thương nghiêm trọng với tổn thương gan độ 2, lách độ 2, tụy độ 3, thận độ 1, dập phổi hai bên, gãy xương cánh tay và nhiều vết thương vùng đầu, lưng do bị đánh đập kéo dài.

Trước đó, bé được chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa đến Nhi Đồng 1 sau khi hàng xóm phát hiện nhiều lần bị mẹ ruột cùng nhân tình dùng cây gỗ đánh đập dã man. “Bé bị đánh nhiều lần vào đầu và lưng, chảy máu rất nhiều. Hàng xóm phát hiện, trình báo công an và đưa đi cấp cứu”, bác sĩ Minh thông tin.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đến thăm bé trai bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1

Dư luận xót xa không chỉ bởi thương tích nghiêm trọng, hoàn cảnh gia đình của bệnh nhi cũng đặc biệt éo le. Theo một nguồn tin, mẹ của bé có nhiều con nhưng các trẻ hiện sống tản mác, người được bà nội nuôi, người ở với dì, có trẻ được cho đi nhưng không rõ tung tích. Riêng bệnh nhi hiện tại không có người thân trực tiếp chăm sóc vì cả mẹ ruột và nhân tình đều đã bị tạm giữ, trong khi bà nội, bà ngoại và người thân từ chối nhận nuôi dưỡng.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã kích hoạt “mô hình một cửa” dành cho trẻ bị bạo hành, xâm hại. Ngoài việc điều trị, bệnh viện phối hợp cùng Sở Y tế TPHCM, trung tâm công tác xã hội, hội bảo vệ quyền trẻ em và nhiều đơn vị liên quan để chăm sóc toàn diện cho bệnh nhi.

Theo BS-CK2 Tạ Huy Cần, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, sau gần một tuần điều trị, tình trạng mất máu do đa chấn thương của bé cơ bản được kiểm soát, chức năng gan, thận, tụy dần ổn định. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đặc biệt lo ngại nguy cơ nhiễm trùng phổi do dập phổi và các biến chứng muộn liên quan chấn thương tụy. “Bé còn sốt, nhịp tim nhanh nên chưa thể chủ quan. Chúng tôi đang dùng kháng sinh điều trị và theo dõi rất sát” – BS Cần cho biết.

Không để trẻ rơi vào quên lãng

Trao đổi về vụ việc thương tâm của bé, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhiều lần nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng và âm thầm của nạn bạo hành trẻ em. Ông cho rằng đây không chỉ là vấn đề riêng của ngành y tế mà cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội. “Bạo hành trẻ em là một dạng tội phạm ẩn, rất khó phát hiện. Không riêng Việt Nam mà trên thế giới cũng vậy” - Thứ trưởng nói.

Theo ông, Việt Nam đã có nhiều chính sách lớn về bảo vệ trẻ em như Luật Trẻ em 2016, Nghị quyết 121 của Quốc hội, Chỉ thị 28 của Bộ Chính trị cùng nhiều chương trình phòng chống bạo hành, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em. Những nỗ lực đó đã được quốc tế ghi nhận, tuy nhiên thực tế thời gian gần đây liên tục xuất hiện các vụ việc đau lòng cho thấy vẫn còn nhiều “khoảng trống” trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ.

“Chúng ta không thể chỉ chờ sự việc xảy ra rồi tới thăm hỏi, động viên hay ra công văn xử lý. Cái quan trọng là phải có giải pháp căn cơ để phòng ngừa, để nó đừng xảy ra” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho biết bạo hành trẻ em là dạng tội phạm ẩn rất khó phát hiện, xử lý

Một trong những giải pháp được lãnh đạo Bộ Y tế đặc biệt lưu ý là phân nhóm trẻ có nguy cơ cao bị bạo hành để can thiệp sớm. Theo ông, tại nhiều nước, trẻ em sống trong môi trường gia đình bất ổn, thiếu chăm sóc, có nguy cơ bạo hành sẽ được xếp vào nhóm cảnh báo đặc biệt để chính quyền địa phương, đoàn thể và cơ quan chức năng theo dõi sát.

“Riêng hoàn cảnh của bé này, nếu ở nước ngoài đã được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao rồi” - Thứ trưởng nói và cho rằng Việt Nam cần học hỏi mô hình này để chủ động bảo vệ trẻ trước khi bi kịch xảy ra.

Ông cũng đánh giá cao “mô hình một cửa” của TPHCM trong hỗ trợ trẻ bị bạo hành, xâm hại. Theo Thứ trưởng, đây là mô hình hiệu quả khi kết nối đồng bộ bệnh viện, công an, công tác xã hội, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo vệ trẻ em nhằm hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân. “Tôi sẽ làm việc với Cục Bà mẹ và Trẻ em để xem đây là mô hình điển hình và nếu được thì nên nhân rộng ra cả nước” - ông nói.

Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan sẽ đồng hành lâu dài cùng bệnh nhi, đồng thời đề nghị các đơn vị không để đứa trẻ rơi vào quên lãng sau khi xuất viện. “Riêng vấn đề tâm lý thôi cũng đã rất khó để em bé hòa nhập cộng đồng sau này. Chúng ta phải chăm sóc lâu dài chứ không thể chỉ cứu sống là xong” - Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nói.