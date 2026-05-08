Hà Nội dự tính chi 1.180 tỷ đồng hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026 - 2030.

Theo UBND TP. Hà Nội, Thủ đô là nơi tập trung khoảng 70% tổ chức khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu lớn của cả nước, với hơn 60% nhà khoa học của cả nước sinh sống, làm việc. Tuy nhiên, số lượng chuyên gia đầu ngành đạt trình độ quốc tế ở một số ngành công nghệ chiến lược còn khiêm tốn, thiếu hụt đội ngũ kế cận trong một số lĩnh vực.

Hiện nay, Hà Nội đang thực hiện chuyển đổi mô hình hướng tới tăng trưởng theo chiều sâu. Một trong các yếu tố để thu hút các “đại bàng” công nghệ chọn đầu tư vào Hà Nội chính là việc sẵn có nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực này.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Trong đó, đặt ra mục tiêu phát triển nguồn nhân lực tinh hoa cho thành phố bao gồm nhiệm vụ đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh trong giai đoạn 2026 - 2030.

UBND thành phố đề xuất mức hỗ trợ cố định cho các nghiên cứu sinh là 15 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ chi phí tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước hoặc quốc tế tối đa 50 triệu đồng/người/năm.

Thành phố sẽ hỗ trợ tối đa 1 (một) lần trong thời gian học chi phí thực tập, nghiên cứu ở nước ngoài trong thời gian không quá 9 tháng tại các cơ sở đào tạo nằm trong Top 500 Bảng xếp hạng Đại học uy tín; hỗ trợ 100% phí, lệ phí công bố kết quả nghiên cứu; hỗ trợ cho nghiên cứu sinh được cấp bằng độc quyền sáng chế hình thành từ kết quả nghiên cứu mình đang triển khai.

Trường hợp nghiên cứu sinh được công nhận trình độ tiến sĩ sớm từ 6 tháng trở lên được hỗ trợ một lần bằng 150% tổng mức kinh phí hỗ trợ cố định hàng tháng tương ứng với số tháng hoàn thành sớm.

Để được hỗ trợ, ứng viên phải là công dân Việt Nam, dưới 35 tuổi, có phẩm chất chính trị, đạo đức, đủ sức khỏe để theo học chương trình đào tạo tiến sĩ.

Ứng viên đã được cơ sở đào tạo cấp Quyết định công nhận nghiên cứu sinh, chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận hỗ trợ tài chính từ ngân sách Nhà nước hoặc từ các nguồn kinh phí khác.

Nội dung nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải trực tiếp giải quyết mục tiêu, nội dung, yêu cầu của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được thành phố phê duyệt.

Tổng kinh phí để hỗ trợ đào tạo 1.000 nghiên cứu sinh giai đoạn 2026- 2030 dự kiến khoảng 1.180 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, được tổ chức ngày 11/5.