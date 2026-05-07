Bộ Quốc phòng công bố thời gian đăng kí thi đánh giá năng lực

TPO - Ban Tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn thí sinh dự thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội năm 2026.

Điều kiện đăng kí tham dự kì thi là những thí sinh đã tham gia sơ tuyển, được Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) địa phương, đơn vị, nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự theo quy định của Ban TSQS Bộ Quốc phòng năm 2026.

Thí sinh không bắt buộc phải tham dự kì thi đánh giá năng lực (QDA) của Bộ Quốc phòng nếu không có nguyện vọng.

Thí sinh đăng kí trực tuyến tại địa chỉ: https://qda.edu.vn (thí sinh có thể đăng kí được trên máy tính kết nối mạng Internet hoặc điện thoại thông minh).

Khu vực đăng kí dự thi như sau:

Nguồn: Bộ Quốc phòng

Thí sinh bắt buộc phải đăng kí dự thi theo đúng khu vực quy định; quân nhân đăng kí dự thi theo địa bàn nơi đóng quân.

Thời gian đăng kí tham gia kì thi từ 8h00 ngày 11/5 đến 17h00 ngày 20/5.

Các trường quân đội luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo thí sinh hằng năm.

Ban TSQS lưu ý, ngoài các quy định liên quan quy chế thi, các câu hỏi thi phục vụ kì thi QDA là tài sản của Ban TSQS Bộ Quốc phòng. Thí sinh tham dự không được phép sao chép một phần hay toàn bộ câu hỏi thi (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh/audio, video/clip…) không được chuyển cho người khác dưới mọi hình thức trong quá trình làm bài thi và sau khi thi; không được phép mang các tài liệu/tài sản của Ban TSQS Bộ Quốc phòng và Hội đồng thi ra khỏi phòng thi/khu vực thi.

Thí sinh không được phép thảo luận, tiết lộ, chia sẻ một phần hay toàn bộ dữ kiện đề thi/câu hỏi thi QDA dưới mọi hình thức (dạng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, video/clip...) với các cá nhân, tổ chức; trên các phương tiện đại chúng và mạng xã hội. Trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ và hủy đăng kí thi, hủy kết quả thi QDA và thông báo cho các bên liên quan kết quả xử lí kỉ luật đối với thí sinh vi phạm.

