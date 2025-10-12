Tiếp cận xanh cho nhà kính thông minh giành giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học

PGS.TS. Lê Thành Bắc - Phó giám đốc Đại học (ĐH) Đà Nẵng cho hay, Giải thưởng Sinh viên NCKH ĐH Đà Nẵng là giải thưởng đặc trưng, có ý nghĩa và điểm nhấn trong hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Đây có thể được coi như vườn ươm các tài năng khoa học trẻ tương lai. Từ giải thưởng uy tín này, nhiều ý tưởng, giải pháp, sản phẩm từ sinh viên được các thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia uy tín góp ý và định hướng giúp các em tiếp tục phát triển để tiếp tục tham dự các cuộc thi.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao giải Nhất Giải thưởng sinh viên NCKH.

Tại chương trình, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng đã trao giải Nhất cho 2 nhóm sinh viên. Ở lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và Công nghệ tự nhiên, Khoa học Y dược, giải Nhất thuộc về nhóm sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Trần Thị Thanh Thanh, Phan Thị Minh Hằng) với đề tài: “Phát triển chất điện phân thân thiện với môi trường cho các thiết bị điện sắc bền vững: một cách tiếp cận xanh cho nhà kính thông minh”.

Lĩnh vực Kinh tế, Khoa học xã hội và Nhân văn, giải Nhất thuộc về nhóm sinh viên Trường ĐH Kinh tế (Huỳnh Bảo Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Hạ, Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Thanh Thảo) với đề tài: Công bố thông tin trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết tại Việt Nam: Thực tiễn, yếu tố quyết định và hậu quả kinh tế.

Ngoài ra còn có 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Các sinh viên đạt giải vinh dự được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng và tiền thưởng (20 triệu đồng/giải Nhất, 15 triệu đồng/giải Nhì, 8 triệu đồng/giải Ba và 5 triệu đồng/giải Khuyến khích). Các doanh nghiệp đối tác của ĐH Đà Nẵng cũng đã trao các phần thưởng (5 triệu đồng/giải) cho 3 nhóm sinh viên có đề tài xuất sắc do doanh nghiệp xét chọn.

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng và các đại biểu tham quan Triển lãm sáng tạo của sinh viên.

Theo Ban tổ chức, các đề tài đạt giải đều là những đề tài xuất sắc được tuyển chọn từ hàng trăm đề tài NCKH của sinh viên tại các cơ sở đào tạo thành viên, được các Hội đồng đánh giá cấp ĐH Đà Nẵng chấm giải, góp ý, phản biện. Điểm nổi bật năm nay là các đề tài được đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, bài bản, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Một số đề tài có kết quả được công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế, có tính khả thi, ứng dụng thực tế phục vụ cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Festival Sáng tạo trẻ năm 2025 thu hút đông đảo sinh viên, đại biểu tham quan, trải nghiệm triển lãm các sản phẩm, công trình NCKH và ĐMST tiêu biểu của SV ĐH Đà Nẵng.