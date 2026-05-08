Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hàng loạt trường ở Nghệ An bất ngờ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Thu Hiền

TPO - Đúng ngày cuối cùng đăng ký dự thi lớp 10, hàng loạt trường THPT ở Nghệ An bất ngờ thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm cơ hội vào trường công lập cho hàng nghìn học sinh giữa mùa tuyển sinh được đánh giá căng thẳng nhất nhiều năm qua.

Ngày 7/5, ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An) cho biết, sau khi UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học mới, nhà trường được điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 lên 1.200 học sinh với 25 lớp, tăng thêm 75 chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu.

"Việc tăng chỉ tiêu sẽ mở thêm cơ hội cho học sinh trúng tuyển. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tự tin lựa chọn nguyện vọng phù hợp trong ngày cuối cùng đăng ký dự thi", ông Bảo cho hay.

z7800750548743-26120881443a4db0677900154f859a33.jpg
Trường THPT Hà Huy Tập thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Tương tự, Trường THPT Lê Viết Thuật cũng được giao tuyển sinh 25 lớp với tổng 1.200 học sinh, tăng thêm 75 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa sĩ số mỗi lớp tăng từ 45 lên 48 học sinh.

Đáng chú ý, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được giao tới 25 lớp với 1.200 học sinh, tăng 390 chỉ tiêu so với mùa tuyển sinh trước. Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định toàn bộ học sinh trúng tuyển sẽ được học tập tại cơ sở chính trên đường Lê Hồng Phong.

Ngoài khối công lập, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner cũng được tăng lên 720 chỉ tiêu, tăng thêm 45 học sinh so với kế hoạch trước đó.

Một số trường ngoài công lập và trường thực hành khác tại thành phố Vinh (cũ) cũng được giao thêm chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tuyển 70 học sinh; Trường Tiểu học - THCS và THPT Thực hành Đại học Vinh tuyển 120 học sinh; Trường Tiểu học - THCS & THPT Thực hành Đại học Nghệ An tuyển 135 học sinh;...

z7800769712869-ee2e9191b881b5f83c72b48de52fc855.jpg
Sở GD&ĐT Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ đề án chuyển Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thành trường công lập nhằm tăng thêm chỉ tiêu, giảm tải cho hệ thống trường công.

So với các năm trước, khu vực thành phố Vinh (cũ) năm nay có thêm 3 trường tham gia tuyển sinh lớp 10, trong đó có một trường công lập là Trường Tiểu học - THCS & THPT Thực hành Đại học Nghệ An.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc tăng chỉ tiêu tập trung chủ yếu ở khu vực Vinh nhằm giảm áp lực tuyển sinh khi đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 cao nhất từ trước đến nay. Phụ huynh và học sinh cần bình tĩnh, cân nhắc kỹ nguyện vọng, lựa chọn trường phù hợp với năng lực để có quyết định hợp lý.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Nghệ An sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5, sớm hơn năm trước 9 ngày. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán thi tự luận 120 phút, môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 60 phút.

Thu Hiền
#Nghệ An #tuyển sinh lớp 10 #chỉ tiêu #trường học #kỳ thi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe