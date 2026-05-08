Hàng loạt trường ở Nghệ An bất ngờ tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

TPO - Đúng ngày cuối cùng đăng ký dự thi lớp 10, hàng loạt trường THPT ở Nghệ An bất ngờ thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh, mở thêm cơ hội vào trường công lập cho hàng nghìn học sinh giữa mùa tuyển sinh được đánh giá căng thẳng nhất nhiều năm qua.

Ngày 7/5, ông Cao Thanh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An) cho biết, sau khi UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học mới, nhà trường được điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - 2027 lên 1.200 học sinh với 25 lớp, tăng thêm 75 chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu.

"Việc tăng chỉ tiêu sẽ mở thêm cơ hội cho học sinh trúng tuyển. Nhà trường cũng khuyến khích học sinh tự tin lựa chọn nguyện vọng phù hợp trong ngày cuối cùng đăng ký dự thi", ông Bảo cho hay.

Trường THPT Hà Huy Tập thông báo tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.

Tương tự, Trường THPT Lê Viết Thuật cũng được giao tuyển sinh 25 lớp với tổng 1.200 học sinh, tăng thêm 75 chỉ tiêu. Điều này đồng nghĩa sĩ số mỗi lớp tăng từ 45 lên 48 học sinh.

Đáng chú ý, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được giao tới 25 lớp với 1.200 học sinh, tăng 390 chỉ tiêu so với mùa tuyển sinh trước. Ban Giám hiệu nhà trường khẳng định toàn bộ học sinh trúng tuyển sẽ được học tập tại cơ sở chính trên đường Lê Hồng Phong.

Ngoài khối công lập, Trường Phổ thông Hermann Gmeiner cũng được tăng lên 720 chỉ tiêu, tăng thêm 45 học sinh so với kế hoạch trước đó.

Một số trường ngoài công lập và trường thực hành khác tại thành phố Vinh (cũ) cũng được giao thêm chỉ tiêu tuyển sinh. Trong đó, Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng tuyển 70 học sinh; Trường Tiểu học - THCS và THPT Thực hành Đại học Vinh tuyển 120 học sinh; Trường Tiểu học - THCS & THPT Thực hành Đại học Nghệ An tuyển 135 học sinh;...

Sở GD&ĐT Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ đề án chuyển Trường Phổ thông Hermann Gmeiner thành trường công lập nhằm tăng thêm chỉ tiêu, giảm tải cho hệ thống trường công.

So với các năm trước, khu vực thành phố Vinh (cũ) năm nay có thêm 3 trường tham gia tuyển sinh lớp 10, trong đó có một trường công lập là Trường Tiểu học - THCS & THPT Thực hành Đại học Nghệ An.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An, việc tăng chỉ tiêu tập trung chủ yếu ở khu vực Vinh nhằm giảm áp lực tuyển sinh khi đây là năm có số lượng học sinh đăng ký dự thi lớp 10 cao nhất từ trước đến nay. Phụ huynh và học sinh cần bình tĩnh, cân nhắc kỹ nguyện vọng, lựa chọn trường phù hợp với năng lực để có quyết định hợp lý.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại Nghệ An sẽ diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/5, sớm hơn năm trước 9 ngày. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, Ngữ văn và Toán thi tự luận 120 phút, môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm 60 phút.