Rohto-Mentholatum (Việt Nam) thực hiện chuỗi hoạt động ESH tại Cần Thơ

Đây là địa điểm đầu tiên trong hành trình xuyên suốt ba miền Tổ quốc đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Rohto-Mentholatum (Việt Nam) – một hành trình được vun đắp bằng niềm tin, sự bền bỉ và khát vọng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng.

ESH Camp 2026 là chương trình mang ý nghĩa thiện nguyện – cộng đồng, với nhiều trải nghiệm gắn kết thông qua lịch trình di chuyển và các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong 3 ngày, từ 22 đến 24/4/2026 tại Cần Thơ với các hoạt động chính sau đây :

Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin - Trung tâm công tác xã hội Cần Thơ:

Đối tượng hỗ trợ: Khoảng 95 người khuyết tật bao gồm cả người lớn và trẻ em (độ tuổi 01 tháng tuổi đến 56 tuổi)

Hoạt động: Thăm hỏi và tặng quà động viên tinh thần, tổ chức trò chơi giao lưu, sinh hoạt, hỗ trợ phân chia và phát suất ăn

TGĐ Rohto-Mentholatum (VN) – Ông Hirofumi Shiramatsu cùng các em nhỏ tại Khu nuôi dưỡng trẻ em nhiễm Dioxin- Trung tâm công tác xã hội Cần Thơ

Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Sóc Trăng

Đối tượng hỗ trợ: Khoảng 100 – 120 học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Độ tuổi học sinh (từ 6 đến 18 tuổi), bao gồm trẻ khuyết tật trí tuệ mức độ nhẹ đến trung bình, trẻ tự kỷ, khiếm thính…

Hoạt động:

 Khám mắt

 Hỗ trợ sơ chế, chuẩn bị và phục vụ bữa trưa

 Tổ chức trò chơi sinh hoạt tập tập thể

 Tổ chức workshop vẽ tranh trên túi Canvas

 Tặng quà

Hoa Hậu H'Hen Niê cùng đoàn bác sỹ thăm hỏi và khám mắt cho các em nhỏ ở Trường Giáo Dục Chuyên Biệt Sóc Trăng

Chùa Phật học 2

Đối tượng hỗ trợ: Gần 101 người già neo đơn

Hoạt động:

- Hỗ trợ sơ chế, chuẩn bị và phục vụ bữa trưa

- Tổ chức workshop làm vòng tay chuỗi hạt

- Chụp ảnh lưu niệm

- Tặng quà

Tập thể công ty Rohto-Mentholatum (VN) đến thăm các cụ già neo đơn tại chùa Phật Học 2

Chùa Phú Tứk

Đối tượng hỗ trợ: Các hộ gia đình đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động:

- Thăm hỏi và trao tặng quà + nhu yếu phẩm

- Giao lưu văn hóa Khơ-me (dạy múa và viết chữ Khơ-me)

TGĐ Rohto-Mentholatum (VN) trao tặng hiện kim và hiện vật đến quý tăng ni và các hộ gia đình đồng bào Khmer tại chùa Phú Tứk

Trồng bần tại Cù Lao Dung & bãi biển Mỏ Ó

Hoạt động:

- Trồng 1.500 cây bần tại khu vực ven biển, góp phần mở rộng và tái tạo rừng ngập mặn

- Thu gom rác thải nhựa, nilon vướng vào các cây bần tại khu vực

Tập thể công ty Rohto-Mentholatum (VN) cùng trồng cây bần tại bãi biển Mỏ Ó

Với thông điệp “Việt Nam khỏe đẹp – Chạm triệu trái tim”, ESH Camp 2026 không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là biểu trưng cho hành trình không ngừng nghỉ của Rohto Việt Nam trong việc: Gắn kết con người bằng những giá trị nhân văn bền vững, lan tỏa cảm hứng sống khỏe, sống đẹp đến cộng đồng, tạo nên những rung cảm sâu sắc từ trái tim tại mỗi điểm dừng chân trên dải đất hình chữ S.

Mỗi chặng đường của ESH Camp 2026 sẽ là một dấu ấn, một câu chuyện, và một sự kết nối – nơi tinh thần Rohto Mentholatum (Việt Nam) được tiếp nối, sẻ chia và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.