Bayer Việt Nam hợp tác cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương nâng cao chăm sóc phụ nữ

Ngày 8/5 tại Hà Nội, Bayer Việt Nam và Bệnh viện Phụ sản Trung ương (PSTW) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2028, hướng tới nâng tầm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Việt Nam hiện đã vượt 76 tuổi, cao hơn nam giới. Cùng với tuổi thọ tăng cao và những thay đổi về lối sống, phụ nữ cũng phải đối mặt với các nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và phức tạp hơn ở từng giai đoạn cuộc đời – từ tuổi vị thành niên, độ tuổi sinh sản, thai kỳ cho đến giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Thực tế này đòi hỏi những giải pháp điều trị chuyên sâu, mang tính cá nhân hóa và dựa trên bằng chứng khoa học vững chắc.

Tiếp nối thành công giai đoạn 2023–2025, chương trình hợp tác mới không chỉ dừng lại ở hợp tác đào tạo y mà còn tiến xa hơn trong việc tích hợp lâm sàng, thúc đẩy nghiên cứu thực tiễn và đổi mới hệ thống chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực trọng điểm như tránh thai nội tiết, kế hoạch hóa gia đình, quản lý lạc nội mạc tử cung và điều trị cường kinh. Bên cạnh đó, chương trình hợp tác giai đoạn mới cũng mở rộng sang các vấn đề đang ngày càng được quan tâm trong sản phụ khoa như dinh dưỡng thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ, viêm nhiễm phụ khoa và quản lý triệu chứng mãn kinh.

Không chỉ tập trung vào điều trị, hợp tác giai đoạn mới còn hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế thông qua triển khai các nền tảng y tế từ xa (telehealth) nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ thiết yếu cho phụ nữ, tăng cường trao đổi chuyên gia quốc tế, nghiên cứu lâm sàng và xây dựng các hướng dẫn điều trị chuẩn hóa. Hai bên kỳ vọng những hoạt động này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ trên phạm vi toàn quốc.

Tại buổi ký kết, ông James Alexander, Giám đốc Nhánh Dược phẩm tại Bayer Việt Nam, khẳng định: “Đối với Bayer, chăm sóc sức khỏe phụ nữ không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh lý, mà là sự đồng hành xuyên suốt mọi giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương – đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa tại Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cho phép chúng tôi kết hợp những thành tựu khoa học toàn cầu từ Bayer với nền tảng chuyên môn lâm sàng vượt trội của Bệnh viện để cùng hiện thực hóa các mục tiêu chung.”

“Song song đó, Bayer đang tích cực đẩy nhanh lộ trình đưa các giải pháp dược phẩm tiên tiến nhất thế giới về Việt Nam, nhằm cung cấp cho đội ngũ y bác sĩ thêm nhiều lựa chọn điều trị an toàn, hiệu quả, giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt trên hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện.”, ông James Alexander chia sẻ thêm.

Cùng quan điểm, GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhấn mạnh rằng sự hợp tác này sẽ giúp huy động nguồn lực để thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức khoa học và nhận thức cộng đồng, đảm bảo người bệnh được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại, các kiến thức chăm sóc sức khỏe khoa học và đáng tin cậy, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam.

Việc ký kết hợp tác chiến lược tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy đổi mới khoa học, nâng cao chất lượng điều trị và hướng tới xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện, hiện đại và bền vững hơn tại Việt Nam.