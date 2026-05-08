Một quy định dùng làm căn cứ buộc tội cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình bị kết luận là trái luật

TPO - Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) ban hành kết luận kiểm tra, xác định Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898 năm 2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội về mức thu tiền học thêm có nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp.

Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) vừa ban hành kết luận kiểm tra, nêu rõ Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898 năm 2013 của Sở GD&ĐT TP Hà Nội có nội dung trái pháp luật và không còn phù hợp, nên cần xử lý.

Theo kết luận, Điều 7 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm quy định mức thu tiền học thêm trong nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường; đồng thời, Thông tư này không quy định hoặc giao chính quyền địa phương quy định mức thu tiền học thêm tối đa.

Như vậy, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND TP Hà Nội và Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT có quy định việc thỏa thuận về mức thu tiền học thêm giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng giới hạn bằng mức thu tiền học thêm tối đa đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường là chưa phù hợp với quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT.

Theo Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT là văn bản hành chính cá biệt. Quy định trong văn bản làm phát sinh quy phạm pháp luật nhưng do Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội ban hành là không đúng hình thức, thẩm quyền.

Do đó, cơ quan này kiến nghị UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT TP Hà Nội khẩn trương xử lý nội dung trái pháp luật và nội dung không còn phù hợp.

Ngày 5/5 UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 22/2013 của UBND TP Hà Nội về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Cô Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa.

Cuối tháng 3/2025, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 1, Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) mức án 3 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Quyết định 22/2013 của UBND TP Hà Nội là một trong những căn cứ buộc tội cô giáo Bình và cựu kế toán Nguyệt.

Theo Hội đồng xét xử, năm học 2013 – 2014, bà Nguyễn Thị Bình, cựu Kế toán Phạm Thị Nguyệt thu tiền học thêm của 24 lớp các khối 7, 8, 9 với tổng số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng so với mức thu quy định.

Mặc dù UBND TP Hà Nội có Quyết định 22/2013 quy định “Mức thu tiền học thêm do thỏa thuận bằng văn bản giữa cha mẹ học sinh với nhà trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương”. Mức thu này được tính theo tiết học và tùy theo sĩ số lớp, càng đông mức càng giảm.

Cụ thể, dưới 10 học sinh một lớp, các nhà trường được thu mỗi em 26.000 đồng/tiết; từ 10 – 20 học sinh mỗi em 13.000 đồng/tiết; từ 20 – 30 học sinh là 9.000 đồng/tiết; từ 30 – 40 học sinh là 7.000 đồng/tiết và trên 40 học sinh chỉ được thu 6.000 đồng/tiết.

Viện Kiểm sát cho rằng dù có quy định trên, cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và cựu Kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh; cao hơn quy định. Trong số tiền thu được, 70% trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, 30% dùng cho quản lý và cơ sở vật chất.

Xuyên suốt phiên tòa, cô Nguyễn Thị Bình phản bác toàn bộ nội dung cáo trạng buộc tội, kêu oan.

Phiên tòa cũng ghi nhận nhiều phụ huynh phản bác cách tòa gọi họ là bị hại, họ cho rằng mình đến phiên xử nhằm bảo vệ không để cô giáo bị oan sai. Trong cáo trạng thể hiện một số phụ huynh được triệu tập họ không yêu cầu gì về việc bồi thường.