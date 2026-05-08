Chồng sát hại vợ vì nghi ngoại tình

TPO - Nghi ngờ vợ ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn, Phạm Văn Hùng (trú tại Hưng Yên) đã dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong rồi mang theo hung khí bỏ trốn. Sau gần 2 ngày truy xét, công an đã bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội “Giết người”.

Bị can Phạm Văn Hùng.



Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H ngoại tình, nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Trước đó, tối 23/4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ. Đối tượng dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe mô tô. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng.

Đến khoảng 16h30 ngày 25/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.