Phát hiện 2 cơ sở khai thác đá trái phép tại Đồng Nai

TPO - Công an TP.Đồng Nai đang tạm giữ 2 xe cuốc và 5 phương tiện ô tô và một số tang vật khác để làm rõ hành vi các đối tượng có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép.

Ngày 8/5, Công an TP.Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.Đồng Nai) kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 2 cơ sở kinh doanh gia công khoáng sản (đá) tại Hộ Kinh doanh cơ sở gia công V.Tr. tại xã Tân An do ông Ng. V.Tr. làm chủ và Cơ sở gia công đá mỹ nghệ H.Kh. tại xã Trị An do ông Tr.M. H. làm chủ.

Các khối đá được phát tại hiện trường (ảnh:CACC)

Quá trình kiểm tra, các chủ cơ sở chưa cung cấp được đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc khoáng sản (đá) đang gia công. Đồng thời xác định các cá nhân thực hiện hành vi khai thác đất, đá tại các địa điểm trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội phạm “Vi phạm quy định về khai thác nguyên”.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và tạm giữ toàn bộ các tang vật vi phạm gồm 2 xe cuốc và 5 phương tiện ô tô và một số tang vật khác.

Hiện trường có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép (ảnh:CACC)

Hiện vụ việc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.