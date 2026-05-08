Chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump tiếp tục bị tòa án Mỹ 'tuýt còi'

TPO - Tòa án thương mại Mỹ đã giáng thêm một đòn nữa vào chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump, ra phán quyết rằng mức thuế tạm thời toàn cầu 10% mới nhất của ông là không chính đáng, nhưng chỉ chặn các khoản thuế này đối với hai nhà nhập khẩu tư nhân và tiểu bang Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới ngày 7/5. (Ảnh: AP)

Phán quyết giữ nguyên mức thuế tạm thời đối với tất cả các nhà nhập khẩu khác, trong khi chờ kháng cáo từ phía chính quyền Tổng thống Trump.

Theo phán quyết, Tổng thống Trump đã vượt quá quyền áp thuế mà Quốc hội cho phép theo luật. Hai trong số ba thẩm phán cho rằng thuế quan là “không hợp lệ” và “không được pháp luật cho phép”. Thẩm phán thứ ba cho rằng luật pháp cho phép tổng thống có nhiều quyền tự do hơn trong việc áp thuế.

Mức thuế tạm thời 10% trên toàn thế giới được chính quyền Tổng thống Trump đưa ra sau khi Tòa án Tối cao hồi tháng 2/2026 bác bỏ mức thuế cao hơn mà tổng thống đã áp đặt lên hầu hết các quốc gia trên thế giới từ năm 2025. Mức thuế mới này, được viện dẫn theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 24/7.

Phán quyết đánh dấu một thất bại pháp lý mới đối với chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã cố gắng bảo vệ nền kinh tế Mỹ đằng sau bức tường thuế nhập khẩu.

Năm ngoái, ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) để tuyên bố thâm hụt thương mại kéo dài là tình trạng khẩn cấp quốc gia, biện minh cho việc áp thuế quan toàn cầu trên diện rộng. Tòa án Tối cao đã phán quyết vào ngày 28/2, rằng IEEPA không cho phép áp thuế quan.

Dave Townsend, một luật sư thương mại tại Dorsey & Whitney, cho biết phán quyết ngày 7/5 sẽ mở đường cho nhiều công ty đệ đơn kiện yêu cầu hủy bỏ thuế quan và được hoàn trả những khoản thuế mà họ đã nộp.

Phát biểu sau phiên toà, Tổng thống Trump đã đổ lỗi phán quyết của tòa án thương mại là do "hai thẩm phán cánh tả cực đoan".

"Vì vậy, không có gì làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta nhận được một phán quyết, nhưng chúng ta làm theo một cách khác”, ông nói.