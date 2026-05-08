Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Chiến lược thuế quan của Tổng thống Trump tiếp tục bị tòa án Mỹ 'tuýt còi'

Minh Hạnh

TPO - Tòa án thương mại Mỹ đã giáng thêm một đòn nữa vào chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump, ra phán quyết rằng mức thuế tạm thời toàn cầu 10% mới nhất của ông là không chính đáng, nhưng chỉ chặn các khoản thuế này đối với hai nhà nhập khẩu tư nhân và tiểu bang Washington.

ap26128004381674.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới ngày 7/5. (Ảnh: AP)

Phán quyết giữ nguyên mức thuế tạm thời đối với tất cả các nhà nhập khẩu khác, trong khi chờ kháng cáo từ phía chính quyền Tổng thống Trump.

Theo phán quyết, Tổng thống Trump đã vượt quá quyền áp thuế mà Quốc hội cho phép theo luật. Hai trong số ba thẩm phán cho rằng thuế quan là “không hợp lệ” và “không được pháp luật cho phép”. Thẩm phán thứ ba cho rằng luật pháp cho phép tổng thống có nhiều quyền tự do hơn trong việc áp thuế.

Mức thuế tạm thời 10% trên toàn thế giới được chính quyền Tổng thống Trump đưa ra sau khi Tòa án Tối cao hồi tháng 2/2026 bác bỏ mức thuế cao hơn mà tổng thống đã áp đặt lên hầu hết các quốc gia trên thế giới từ năm 2025. Mức thuế mới này, được viện dẫn theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 24/7.

Phán quyết đánh dấu một thất bại pháp lý mới đối với chính quyền Tổng thống Trump, vốn đã cố gắng bảo vệ nền kinh tế Mỹ đằng sau bức tường thuế nhập khẩu.

Năm ngoái, ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) để tuyên bố thâm hụt thương mại kéo dài là tình trạng khẩn cấp quốc gia, biện minh cho việc áp thuế quan toàn cầu trên diện rộng. Tòa án Tối cao đã phán quyết vào ngày 28/2, rằng IEEPA không cho phép áp thuế quan.

Dave Townsend, một luật sư thương mại tại Dorsey & Whitney, cho biết phán quyết ngày 7/5 sẽ mở đường cho nhiều công ty đệ đơn kiện yêu cầu hủy bỏ thuế quan và được hoàn trả những khoản thuế mà họ đã nộp.

Phát biểu sau phiên toà, Tổng thống Trump đã đổ lỗi phán quyết của tòa án thương mại là do "hai thẩm phán cánh tả cực đoan".

"Vì vậy, không có gì làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta nhận được một phán quyết, nhưng chúng ta làm theo một cách khác”, ông nói.

Minh Hạnh
AP, Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #thuế quan #Mỹ #thuế đối ứng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe