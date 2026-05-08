'Lận lưng' thỏi vàng nặng gần 1kg từ Campuchia về thì bị bắt

TPO - Đưa thỏi vàng 24k, trọng lượng gần 1kg từ Campuchia về Việt Nam, khi vừa qua biên giới tỉnh An Giang thì bị bắt, đối tượng khai được thuê đưa đồ qua biên giới với tiền công 700.000 đồng.

Sáng 8/5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra vụ chuyển lậu vàng qua biên giới, tang vật thu giữ là một thỏi vàng 24K nặng gần 1kg.

Nguyễn Văn Khanh, cùng thỏi vàng 24k, trọng lượng gần 1kg. Ảnh: Tiến Vinh

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, đầu giờ chiều 7/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan (công an, hải quan), bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia vào Việt Nam. Đối tượng bị bắt khi vừa tới bờ sông Hậu thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng gần 1kg. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Khanh (SN 2004, ngụ xã Khánh Bình).

Khanh khai nhận, thỏi kim loại mang theo là vàng 24K, được một người đàn ông Campuchia tên Koem Seng thuê vận chuyển về Việt Nam, với tiền công 700.000 đồng. Trước đó, Khanh được Koem Seng liên lạc qua zalo, thuê sang Campuchia nhận “đồ”.

Sau đó, Khanh điều khiển vỏ lãi đi đường sông sang Campuchia, sau đó mượn xe máy của người quen bên nước bạn để tới điểm hẹn nhận thỏi vàng và đưa về nước thì bị bắt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ người và tang vật để phục vụ điều tra, xử lý.