Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

'Lận lưng' thỏi vàng nặng gần 1kg từ Campuchia về thì bị bắt

Nhật Huy

TPO - Đưa thỏi vàng 24k, trọng lượng gần 1kg từ Campuchia về Việt Nam, khi vừa qua biên giới tỉnh An Giang thì bị bắt, đối tượng khai được thuê đưa đồ qua biên giới với tiền công 700.000 đồng.

Sáng 8/5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình đang phối hợp các lực lượng liên quan điều tra vụ chuyển lậu vàng qua biên giới, tang vật thu giữ là một thỏi vàng 24K nặng gần 1kg.

dsc08597.jpg
Nguyễn Văn Khanh, cùng thỏi vàng 24k, trọng lượng gần 1kg. Ảnh: Tiến Vinh

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, đầu giờ chiều 7/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan (công an, hải quan), bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép vàng từ Campuchia vào Việt Nam. Đối tượng bị bắt khi vừa tới bờ sông Hậu thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện một thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng gần 1kg. Đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Khanh (SN 2004, ngụ xã Khánh Bình).

Khanh khai nhận, thỏi kim loại mang theo là vàng 24K, được một người đàn ông Campuchia tên Koem Seng thuê vận chuyển về Việt Nam, với tiền công 700.000 đồng. Trước đó, Khanh được Koem Seng liên lạc qua zalo, thuê sang Campuchia nhận “đồ”.

Sau đó, Khanh điều khiển vỏ lãi đi đường sông sang Campuchia, sau đó mượn xe máy của người quen bên nước bạn để tới điểm hẹn nhận thỏi vàng và đưa về nước thì bị bắt.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ người và tang vật để phục vụ điều tra, xử lý.

Nhật Huy
#An Giang #vận chuyển vàng #biên giới #Campuchia #biên phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe