Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 12 đối tượng mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định khởi tố 12 bị can trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến nhóm 26 người tụ tập, chuẩn bị hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn vào cuối năm 2025.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với H.T.H. (SN 2006, trú tại xã Tân Thanh) và khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng khác. Các bị can bị điều tra theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

689462965-1463867435777498-3312896414541157511-n.jpg
Nhóm 26 người liên quan trong vụ hỗn chiến. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Trước đó, vào tối 21/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Sơn Thủy phát hiện hai nhóm với tổng số 26 người (trú tại các xã Sơn Thủy và Tân Thanh) tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng Công an đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn vụ việc trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

hungkhi-8939.jpg
Hung khí mang theo để hỗn chiến.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc. Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi tụ tập gây rối để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, hồ sơ các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố để xử lý theo quy định pháp luật.

Phú Nguyễn
#Tuyên Quang #hỗn chiến #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe