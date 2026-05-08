Khởi tố 12 đối tượng mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến ở Tuyên Quang

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa quyết định khởi tố 12 bị can trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến nhóm 26 người tụ tập, chuẩn bị hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn vào cuối năm 2025.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với H.T.H. (SN 2006, trú tại xã Tân Thanh) và khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 đối tượng khác. Các bị can bị điều tra theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhóm 26 người liên quan trong vụ hỗn chiến. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Trước đó, vào tối 21/12/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Sơn Thủy phát hiện hai nhóm với tổng số 26 người (trú tại các xã Sơn Thủy và Tân Thanh) tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng Công an đã kịp thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn vụ việc trước khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan.

Hung khí mang theo để hỗn chiến.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục người chưa thành niên, tránh để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật đáng tiếc. Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác các hành vi tụ tập gây rối để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện, hồ sơ các đối tượng còn lại đang tiếp tục được củng cố để xử lý theo quy định pháp luật.