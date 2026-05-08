Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệt phá đường dây mại dâm lên tới 8 triệu đồng/lượt tại Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội, 'chào hàng' bằng hình ảnh, video nhạy cảm và thỏa thuận giá trực tuyến vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá. Mức giá được các đối tượng đưa ra từ 2 đến 8 triệu đồng/lượt.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thế Hiển (SN 1988, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

doituonghien-9469.jpg
Đinh Thế Hiển tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm theo hình thức trực tuyến. Các đối tượng sử dụng hình ảnh, video gợi dục đăng tải công khai nhằm lôi kéo khách mua dâm, đồng thời thỏa thuận giá cả qua mạng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Hiển cùng một số đối tượng khác tham gia điều phối gái bán dâm. Khi có khách yêu cầu, nhóm này sẽ trực tiếp thỏa thuận giá rồi điều người đến các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã chia nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra hai cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

21-3.jpg
Công an Lâm Đồng bắt quả tang các đôi nam nữ tại nhiều số khách sạn.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận hoạt động dưới sự môi giới, điều hành của Hiển cùng đồng bọn.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khách mua dâm trong nước phải trả khoảng 2 triệu đồng/lượt, trong khi khách nước ngoài có giá từ 6 - 8 triệu đồng/lượt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
#môi giới mại dâm #Lâm Đồng #đường dây mại dâm #bắt giữ #mạng xã hội #8 triệu đồng/lượt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe