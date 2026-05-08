Triệt phá đường dây mại dâm lên tới 8 triệu đồng/lượt tại Lâm Đồng

TPO - Một đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội, 'chào hàng' bằng hình ảnh, video nhạy cảm và thỏa thuận giá trực tuyến vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá. Mức giá được các đối tượng đưa ra từ 2 đến 8 triệu đồng/lượt.

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thế Hiển (SN 1988, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Đinh Thế Hiển tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động môi giới mại dâm theo hình thức trực tuyến. Các đối tượng sử dụng hình ảnh, video gợi dục đăng tải công khai nhằm lôi kéo khách mua dâm, đồng thời thỏa thuận giá cả qua mạng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Hiển cùng một số đối tượng khác tham gia điều phối gái bán dâm. Khi có khách yêu cầu, nhóm này sẽ trực tiếp thỏa thuận giá rồi điều người đến các cơ sở lưu trú để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã chia nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra hai cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Hàm Thắng. Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Công an Lâm Đồng bắt quả tang các đôi nam nữ tại nhiều số khách sạn.

Làm việc với công an, các đối tượng khai nhận hoạt động dưới sự môi giới, điều hành của Hiển cùng đồng bọn.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, khách mua dâm trong nước phải trả khoảng 2 triệu đồng/lượt, trong khi khách nước ngoài có giá từ 6 - 8 triệu đồng/lượt. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.