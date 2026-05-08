Bắt giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn khống trị giá 54 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc một doanh nghiệp tại xã Tề Lỗ (tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị giao dịch hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Châu Ngọc Lâm tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp, địa chỉ tại thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, cơ quan Công an xác định từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2023, Châu Ngọc Lâm đã tham gia mua bán hóa đơn GTGT trái phép với quy mô lớn.

Cụ thể, để hợp thức hóa đầu vào phục vụ hoạt động xuất bán hóa đơn khống, đối tượng đã mua 79 hóa đơn GTGT từ 9 doanh nghiệp “ma” có địa chỉ tại các tỉnh phía Nam. Các hóa đơn này được mua với mức phí khoảng 2,7% trên tổng giá trị hàng hóa trước thuế, với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn lên tới hơn 55,5 tỷ đồng.

Sau khi có nguồn hóa đơn đầu vào, Lâm tiếp tục xuất bán trái phép 116 hóa đơn GTGT cho 43 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Tổng giá trị thanh toán của số hóa đơn này được xác định hơn 54,2 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 150,5 triệu đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn khống.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 24/4/2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can đối với Châu Ngọc Lâm theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.