Tìm thấy cô gái Phú Thọ mất tích giữa núi rừng Hải Vân

TPO - Sau hơn một ngày mất tích giữa vùng rừng núi Bắc Hải Vân (TP. Huế), cô gái quê Phú Thọ được lực lượng công an, biên phòng và ngành đường sắt tìm thấy trong tình trạng đói, khát, suy kiệt sức khỏe.

Ngày 8/5, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) đã bàn giao chị B.T.T (25 tuổi, quê Phú Thọ) cho người thân sau khi tìm thấy cô gái này tại khu vực rừng núi Bắc Hải Vân sau hơn một ngày mất tích.

Trước đó, vào trưa 6/5, tàu SE10 hành trình từ Sài Gòn đi Hà Nội dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô. Trong lúc cùng người thân đi trên tàu, chị T. bất ngờ rời tàu rồi mất liên lạc giữa khu vực rừng núi hiểm trở.

Bàn giao cô gái quê Phú Thọ mất tích giữa núi rừng Hải Vân cho người nhà chăm sóc.

﻿Ảnh: CACC

Khi đoàn tàu di chuyển gần đến ga Lăng Cô, gia đình mới phát hiện chị T. không còn trên tàu nên lập tức báo cho tổ tàu và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp Đồn Biên phòng Lăng Cô cùng lực lượng đường sắt tổ chức tìm kiếm khẩn cấp.

Nhiều tổ công tác được chia theo các hướng xuyên rừng, rà soát các bụi rậm, khe đá và khu vực đồi núi quanh ga Hải Vân Bắc. Lực lượng chức năng cũng sử dụng flycam hỗ trợ tìm kiếm xuyên đêm.

Sau nhiều giờ nỗ lực, chị B.T.T được phát hiện tại khu vực rừng Hải Vân trong tình trạng đói, khát nước và có dấu hiệu suy kiệt. Các lực lượng tham gia tìm kiếm đã kịp thời tiếp tế thức ăn, nước uống và đưa nạn nhân về trụ sở Công an xã Chân Mây - Lăng Cô để chăm sóc.

Công an địa phương sau đó liên hệ người thân của chị T. từ Phú Thọ vào TP. Huế để đón người thân trở về.

Theo gia đình, chị B.T.T có dấu hiệu bệnh trầm cảm và từng vài lần đi lạc trước đó nhưng đều được hỗ trợ tìm thấy an toàn.

Tại buổi đoàn tụ ở trụ sở công an xã, người thân chị T. bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an, biên phòng cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tìm kiếm, hỗ trợ kịp thời.