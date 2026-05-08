Cần Thơ sắp khởi công sân golf đầu tiên

TPO - Dự án sân golf 18 lỗ trên Cồn Ấu do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư, rộng hơn 77ha, tổng mức đầu tư gần 1.140 tỷ đồng. Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các sở, ngành tập trung hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh thủ tục để khởi công xây dựng.

Thông tin về Dự án sân golf 18 lỗ Cồn Ấu được đưa ra tại cuộc họp của UBND TP. Cần Thơ, để rà soát các công trình dự kiến khởi công dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 8/5.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, Dự án sân golf Cồn Ấu tại phường Hưng Phú, do Công ty CP Vinpearl làm chủ đầu tư, làm sân golf 18 lỗ, diện tích hơn 77ha, tổng mức đầu tư gần 1.140 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Cần Thơ, tới nay, dự án chưa đủ điều kiện khởi công, do chưa hoàn thành một thủ tục, như: Chưa có quyết định giao, cho thuê đất, chưa thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi...

Với Dự án sân golf Cồn Ấu, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho hay, thành phố đã thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Cồn Ấu. Trong đó, điều chỉnh diện tích sân golf khoảng 24ha kết hợp bổ sung không gian công viên cây xanh. Tuy nhiên, để dự án sớm đủ điều kiện triển khai, nhà đầu tư phải thực hiện đồng thời các thủ tục pháp lý, không thể làm theo từng bước tách rời như trước.

Ông Tuyên yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án sân golf Cồn Ấu gửi Sở Xây dựng để tổ chức thẩm định song song với quá trình lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ trên tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư, nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định, để dự án sớm đủ điều kiện triển khai trong thời gian tới.

Về đề xuất nạo vét luồng tàu từ khu vực Cái Khế qua Cồn Ấu để tàu đưa đón khách du lịch ra/vào sân golf, theo lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, việc này liên quan đến thẩm quyền quản lý luồng tuyến, khai thác tài nguyên và thủ tục môi trường. Do đó, các sở, ngành cần rà soát cụ thể thẩm quyền quản lý tuyến luồng để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng thủ tục. Trường hợp cơ quan Trung ương đã có chủ trương cho phép nạo vét luồng, nhà đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đánh giá tác động môi trường bổ sung theo quy định.

Cồn Ấu giữa sông Hậu, dưới chân cầu Cần Thơ, nơi sẽ có sân golf 18 lỗ.

UBND TP. Cần Thơ dự kiến, dịp Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) sẽ khởi công nhà máy điện gió Sóc Trăng 4; và dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B.

Trong đó, Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 (phường Vĩnh Châu), công suất thiết kế 350MW, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng.

Dự án xây dựng mới trạm biến áp 220kV, cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B cùng tuyến đường dây kết nối, có công suất lắp đặt 200MW, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.140 tỷ đồng.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao các sở, ngành khẩn trương hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục pháp lý để kịp triển khai 2 dự án điện gió trên đúng tiến độ.