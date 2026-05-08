Việt Nam - Sri Lanka hướng đến mở đường bay thẳng, tăng cường hợp tác du lịch

TPO - Sáng 8/5, tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã tiến hành hội đàm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng, an ninh đi vào thực chất, hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai Nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp...

Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka; thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Hai Nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước các dự án có tính biểu tượng.

Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch nhất là du lịch tâm linh; mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka.

Đáp lại chia sẻ của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake về tình cảm và sự tôn kính của người dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai nước cần quyết tâm đưa các thỏa thuận vào triển khai ngay.

Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và Diễn đàn Phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Ngay sau Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, ngày 8/5, tại thủ đô Colombo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne. Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne khẳng định quan hệ Sri Lanka-Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, mong muốn trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai bên. Chủ tịch Quốc hội Jagath Wickramaratne nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày hôm nay có ý nghĩa lịch sử. Bài phát biểu không chỉ truyền cảm hứng cho các nghị sỹ tại Quốc hội Sri Lanka mà còn cho cả cử tri tại nước này, chứa đựng nhiều bài học quý cho Sri Lanka trong quá trình phát triển đất nước. Bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Sri Lanka đã mời phát biểu tại phiên họp quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hy vọng bài phát biểu chia sẻ nhiều nội dung được các nghị sỹ Sri Lanka quan tâm về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam cũng như những gợi ý cho quan hệ hai nước thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam sang đầu tư tại Sri Lanka trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông; tạo điều kiện thuận lợi để các hãng hàng không Việt Nam sớm mở đường bay thẳng kết nối giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng mong Sri Lanka tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, kinh doanh tại Sri Lanka, trong đó có các tăng ni sinh của Việt Nam tham gia học tập Phật pháp.

​