Cắt giảm 30% thủ tục nội bộ, Lâm Đồng vẫn còn 'trống việc, chồng việc'

TPO - Sau 1 năm vận hành chính quyền 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ, đầu mối các cơ quan giảm hơn 60%. Bên cạnh đó, công tác phối hợp ở một số nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc "trống việc, chồng việc".

Cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ

Ngày 8/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội, chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau 1 năm triển khai, tỉnh đã hoàn thành kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở. Sau sắp xếp, đầu mối các cơ quan giảm mạnh, trong đó khối Đảng giảm 66,6%, khối chính quyền giảm 61,9%; cắt giảm khoảng 30% thủ tục nội bộ; 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên hệ thống.

Bên cạnh đó, năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa; một số cán bộ chậm thích ứng với mô hình mới, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo còn hạn chế; cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp ở một số nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc "trống việc, chồng việc", ảnh hưởng đến hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Thanh Hà Niê K'Đăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhấn mạnh: Việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; không chỉ nhằm khơi thông nguồn lực phát triển mà còn nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công vụ của người đứng đầu.

Ông Y Thanh Hà Niê K'Đăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng cần thẳng thắn chia sẻ, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn không ít khó khăn, thách thức và hạn chế cần được nghiêm túc nghiên cứu, khắc phục. "Lâm Đồng sẽ rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở theo tinh thần chỉ đạo về ‘năm cán bộ cơ sở’. Việc bố trí phải đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của từng cá nhân", ông Y Thanh Hà Niê K'Đăm cho hay.

Phân cấp phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Đánh giá quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Lâm Đồng, ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ghi nhận, tỉnh đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ và quyết liệt các chủ trương của Trung ương, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội ngay trong quá trình sắp xếp.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, địa phương không để xảy ra xáo trộn lớn trong bộ máy và đời sống Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Lâm Đồng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và thực chất hơn. "Trước hết, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm cụ thể hóa kịp thời vào thực tiễn", Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Lâm Đồng xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong đó tập trung chuẩn hóa đội ngũ, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, hoàn thiện vị trí việc làm và có cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở. Việc phân cấp phải gắn với cải cách thủ tục hành chính thực chất, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp; rà soát, sắp xếp hợp lý thôn, tổ dân phố theo hướng giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị định. Công tác bố trí, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cũng cần được quan tâm.