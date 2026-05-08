Chính quyền 2 cấp vận hành ở Cà Mau ra sao sau 1 năm?

TPO - Sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Cà Mau đánh giá bộ máy hành chính cơ bản đi vào ổn định, nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những “điểm nghẽn”, như thiếu nhân lực chuyên môn, hạ tầng xuống cấp, dữ liệu liên thông chưa đồng bộ và áp lực công việc ngày càng lớn ở cấp xã.

UBND tỉnh Cà Mau vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp. UBND tỉnh Cà Mau cho biết, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh đã chuyển giao 309 cơ sở nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác, xử lý. Trong đó Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác, xử lý 90 nhà, đất; các xã, phường quản lý, khai thác, xử lý 219 nhà, đất.

Ông Lâm Bảo Xuyên – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho rằng, nhân lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công ít so với khối lượng công việc ngày càng tăng. Cùng đó, mức hỗ trợ cho công chức làm việc tại bộ phận này hiện rất thấp so với khối lượng công việc phải giải quyết.

“Việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống, đặc biệt ở các lĩnh vực đất đai, hộ tịch, chưa thực sự hoàn thiện. Còn phát sinh tình trạng xử lý thủ công hoặc yêu cầu bổ sung nhiều lần”, ông Xuyên nói.

Ông Nguyễn Minh Nhứt – Giám đốc Sở Nội vụ Cà Mau nêu thực tế, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại một số xã chưa phù hợp với năng lực, chuyên môn. Một số văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng còn chồng chéo chưa rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, như giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với UBND cấp xã trong quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức ngành giáo dục.

Lĩnh vực y tế cũng còn nhiều vướng mắc khi thực hiện lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, do chưa thống nhất định mức kinh tế - kỹ thuật từ Bộ Y tế. Điều này gây khó khăn cho các cơ sở y tế trong thực hiện tự chủ tài chính, một số trạm y tế cấp xã chưa triển khai đầy đủ các nhiệm vụ chuyên môn.

Nguyên nhân, theo ông Nhứt, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều nội dung mới, nhiều nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể, thời gian triển khai gấp đòi hỏi sự thích ứng nhanh, trong khi nguồn lực và điều kiện có mặt còn hạn chế. Song đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi đôi lúc chưa thật sự quyết liệt.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lữ Quang Ngời – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh đã đi vào ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, tổ chức bộ máy được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả rõ nét. Công tác sắp xếp, xử lý tài sản công, hỗ trợ cán bộ được triển khai kịp thời.

Ông Lữ Quang Ngời cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, một số nơi việc bố trí cán bộ chưa thật sự phù hợp chuyên môn, sở trường. Năng lực đội ngũ ở một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, công nghệ thông tin còn thiếu và yếu, đặc biệt cấp xã.

Bên cạnh đó, ông Ngời cũng chỉ ra, khối lượng nhiệm vụ chuyển về cơ sở tăng rất nhanh, trong khi điều kiện bảo đảm thực thi chưa đồng bộ, dẫn đến một số nơi còn lúng túng trong xử lý công việc. Nhiều trụ sở làm việc xuống cấp, chật hẹp, trang thiết bị thiếu.

"Thời gian tới, Cà Mau sẽ tiếp tục rà soát đề xuất sắp xếp ấp, khóm theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với nâng cao năng lực thực thi, gắn với nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát", ông Ngời nói.