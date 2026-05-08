Công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

TPO - Sáng 8/5, Ban Chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Ảnh: PV.



Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các đại biểu nghe công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người. Ông Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông, bà: Trần Thị Hiền - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Khắc Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nhữ Quang Cảnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiều nội dung, trong đó có: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, đề nghị các cấp ủy khẩn trương lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2 và các nội dung đã được hội nghị thông qua theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thực chất, tránh hình thức.

Nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, công tác tham mưu chiến lược đòi hỏi chất lượng rất cao, bảo đảm tính kịp thời, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, chất lượng thẩm định, chất lượng phản biện; chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề lớn, xử lý kịp thời các vấn đề mới, phức tạp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm quy định về công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh toàn diện các mặt xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu thực hiện nghiêm Thông báo kết luận giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Thông báo số 02-TB/TW ngày 28/3/2026); triển khai nghiêm túc cuộc kiểm tra Đợt 2; rà soát, tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị.

Đối với các đảng bộ mới được tiếp nhận, Thường trực Ban Bí thư đề nghị rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và báo cáo cấp có thẩm quyền; chủ động phối hợp, trao đổi thường xuyên với Đảng ủy và các đảng bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, bảo đảm hoạt động của các đơn vị thông suốt và hiệu quả.

