Đi tìm nguyên nhân phim Việt thua đau

TPO - Mùa phim lễ 30/4 vừa qua là phép thử trong cách vận hành thị trường. Khi số lượng không đi kèm chất lượng và chiến lược phù hợp, phòng vé biến thành cuộc cạnh tranh khốc liệt, tỷ lệ thua nhiều hơn thắng. Nhà sản xuất cũng tự đi tìm lời giải cho tác phẩm thua lỗ của mình.

Thế khó của Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8

Một tuần sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, phim nội hạ nhiệt. Trong khi đó, hai phim ngoại gây chú ý ở bảng xếp hạng doanh thu ngày là The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ hàng hiệu 2) và Mortal Kombat (Cuộc chiến sinh tử).

Chiến thắng áp đảo thuộc về bộ đôi kinh dị dân gian là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung - phim kinh dị ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt và Heo năm móng của Lưu Thành Luân - tác phẩm vừa chính thức gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ vào ngày 7/5. Sự thành công của hai tác phẩm này cho thấy gu xem phim của khán giả năm 2026 đang cực kỳ ưu tiên những chất liệu tâm linh bản địa được thực hiện chỉn chu. Chiến lược phát hành sớm đầy toan tính và hiệu quả của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cũng là bài học đáng nói sau mùa phim lễ.

Đại tiệc trăng máu và Anh hùng gây tiếc nuối ở đường đua phim kỳ nghỉ lễ.

Ngược lại, sự thất thế của dàn đạo diễn, diễn viên trăm tỷ ở Anh hùng, Đại tiệc trăng máu 8 để lại tiếc nuối. Ông Trinh Hoan, CEO HK Film - đơn vị đồng sản xuất phim Anh hùng - thử khảo sát khán giả và tự tìm lỗi sai ở bộ phim có Thái Hòa đóng chính.

Theo nhà sản xuất Trinh Hoan, khán giả có đủ những lý do để từ chối xem Anh hùng dịp lễ, vì họ cho rằng phim đánh đấm, chiến tranh không phù hợp để xem vào kỳ nghỉ, còn drama, lừa đảo từ thiện đâu, tràn lan trên mạng đọc cũng đủ mệt, không nhu cầu ra rạp xem một tác phẩm chủ đề này. Những lý do này cho thấy Anh hùng chưa có một chiến dịch truyền thông đủ mạnh, gọn ghẽ để khán giả thực sự hiểu nội dung và thông điệp của phim.

"Có lẽ đầu tiên do tên phim - Anh hùng - được chiếu trong dịp lễ 30/4, rất liên quan đến các nhân vật anh hùng lịch sử, phim tuyên truyền. Có lẽ do tôi chọn cách marketing sai khi chọn cái lớp vỏ của bộ phim là lừa đảo từ thiện tiền tỷ, khiến khán giả ngán ngẩm vì nghĩ phim chỉ ăn theo các vụ lừa gạt tiền tỷ ngoài đời", ông Trinh Hoan nói.

Đại tiệc trăng máu 8 cũng ngã ngựa với nhiều lý do, trong đó không thể phủ nhận khâu truyền thông có hạn chế. Đạo diễn Lê An khẳng định Đại tiệc trăng máu 8 rõ ràng không phải là một bộ phim hài hay kinh dị. Khi gắn hai từ khóa này vào yếu tố truyền thông cho bộ phim, khán giả đại chúng sẽ đặt kỳ vọng ngay từ đầu là các nhà làm phim sẽ làm họ cười, hoặc sợ, hoặc vừa cười vừa sợ ngay khi bắt đầu phim.

Anh hùng thiếu một chiến dịch truyền thông đủ rõ ràng hướng đến khán giả.

Với sự bùng nổ của thói quen tiêu thụ phải thỏa mãn cảm xúc ngay lập tức trong 3-5 giây đầu của người xem, thì chuyện các nhà làm phim mong khán giả ngồi trong rạp hãy "kiên nhẫn" đến hơn 35 phút đầu phim là một bài toán quá khó giải.

Dẫu biết Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake của One Cut of the Dead đình đám tại Nhật Bản, song đặc thù thị trường điện ảnh và thị hiếu của khán giả hoàn toàn khác nhau.

"Hai tuyến chủ đề cốt lõi của phim hầu như chưa được khai thác vào toàn bộ nội dung truyền thông của phim. Thật tiếc là ê-kíp truyền thông chưa chọn đúng tệp khán giả và đào đúng nhu cầu của họ cho toàn bộ chiến dịch truyền thông. Nhìn lại những thành công vượt ngoài mong đợi của hai bộ phim kinh phí thấp là Cảm ơn người đã thức cùng tôi và Hẹn em ngày nhật thực gần đây, càng thấy đáng tiếc cho phim Đại tiệc trăng máu 8", đạo diễn Lê An chia sẻ.

Thiếu cú hích

Thời điểm 5 phim Việt cùng cạnh tranh miếng bánh doanh thu dịp lễ, nhà phê bình điện ảnh Phong Việt chia sẻ với PV Tiền Phong nhận định "không phim nào thắng". Một bộ phim muốn đạt doanh thu tốt cần đứng vững trên chiếc kiềng ba chân, gồm chất lượng kịch bản tốt, thời điểm ra rạp phù hợp, chiến lược truyền thông hiệu quả. Chỉ cần thiếu đi một yếu tố, phim có thể thất bại. Ngoài ra, ở thị trường điện ảnh hiện tại, có rất nhiều yếu tố khách quan mà nhà sản xuất không thể kiểm soát.

Các tác phẩm năm nay nhận đánh giá ở mức trung bình khá, nhưng thiếu một cú hích đủ mạnh về nội dung hoặc truyền thông. Đồng quan điểm, nhà sản xuất Cao Tùng - người có nhiều kinh nghiệm sản xuất và phát hành phim - nhấn mạnh công thức một bộ phim thành công có 50% phụ thuộc chất lượng bản phim, 30% do hiệu quả truyền thông tiếp thị, 20% do chiến lược phát hành.

Trong khi ngôi sao ngã ngựa, hai bộ phim kinh phí thấp, không có gương mặt bảo chứng phòng vé lại có doanh thu vượt sức tưởng tượng.

Nếu tác phẩm không tạo được điểm bùng nổ truyền thông bằng một chiến dịch marketing hiệu quả, sáng tạo hoặc phủ quảng cáo thì rất dễ thất thế chỉ sau ít ngày công chiếu.

"Nhà sản xuất hiện nay không bán phim mà bán trải nghiệm, cảm xúc, drama xoay quanh phim, đồng thời phải tận dụng mạng xã hội để tạo ra hình ảnh thương hiệu phim nhất quán trong tâm trí người xem.

Điều quan trọng của chiến lược phát hành và quảng bá là đưa tác phẩm đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. Trong khi đó, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng chưa có chiến dịch truyền thông đúng và trúng để cho khán giả một lý do bỏ tiền mua vé xem phim.

