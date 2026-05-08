Lửa bùng phát thiêu rụi nhiều tài sản của nhà dân

TPO - Trong lúc dùng bếp củi nấu thức ăn cho vật nuôi, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản 2 nhà dân tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 8/5, lãnh đạo phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt vụ cháy nhà người dân xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 13h ngày 8/5, tại khu vực bếp của gia đình bà Đ.T.B.L (đường Đồng Nai, phường Nam Nha Trang) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy nhà.

Thời điểm vụ cháy xảy ra có gió lớn, cộng với việc khu vực bếp chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát cực nhanh. Chỉ trong ít phút, đám cháy đã lan rộng, bao trùm mái hiên và tầng 1 của căn nhà kế bên. Người dân khu phố đã huy động bình chữa cháy xách tay và nước để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành trước sức nóng của ngọn lửa.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường.

Nhưng do hiện trường nằm sâu trong hẻm nhỏ, gây khó khăn cho việc di chuyển phương tiện và kéo vòi rồng tiếp cận điểm cháy. Sau nỗ lực triển khai đội hình tiếp giáp và ngăn cháy lan, đến khoảng 13h30 cùng ngày, hỏa hoạn đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà L. cho biết, trước đó bà có nhóm bếp củi để nấu thức ăn cho vật nuôi. Trong lúc đun nấu, lửa bất ngờ bắt vào các vật dụng xung quanh rồi bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Quá hoảng sợ, bà L. chỉ kịp hô hoán hàng xóm rồi chạy ra ngoài thoát thân.

Vụ hỏa hoạn may mắn không có thương vong, nhưng khu vực bếp nhà bà L. bị thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà bên cạnh bị cháy lan hư hỏng nặng nhiều đồ đạc và vật dụng sinh hoạt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường, thống kê chi tiết thiệt hại và điều tra, làm rõ vụ việc.