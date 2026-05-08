Phú Quốc xử lý hàng trăm vụ tranh chấp đất

TPO - Sau 8 tháng triển khai Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, địa phương đã hoàn thành 64/78 tiêu chí, kéo giảm tội phạm, xử lý hàng trăm vụ tranh chấp đất đai và tăng tốc các dự án phục vụ APEC 2027.

Sáng 8/5, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết 8 tháng triển khai Đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành Đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự (ANTT) và văn minh đô thị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết, sau 8 tháng triển khai đề án, đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành địa bàn kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đến nay, Phú Quốc đã hoàn thành 64/78 tiêu chí, đạt hơn 82% kế hoạch đề ra. Công tác đảm bảo ANTT được giữ vững, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng và các đoàn lãnh đạo cấp cao đến làm việc tại địa phương.

Lực lượng chức năng cũng giải quyết hiệu quả 161/172 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; vận động 934 trường hợp bàn giao phần đất lấn chiếm để phục vụ các công trình, dự án.

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,4% so với thời gian liền kề, điều tra khám phá 113/121 vụ án, đạt hơn 93%.

Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực với 11/11 chỉ tiêu hoàn thành; toàn bộ 51 khu phố đã hoàn thành sơ đồ quản lý dân cư của cảnh sát khu vực. Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, quản lý vũ khí, vật liệu nổ tiếp tục được siết chặt.

Song song đó, Phú Quốc xây dựng thêm 9 mô hình mới, trong đó có 3 mô hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra nhiều tồn tại như tình trạng lấn chiếm đất đai xử lý còn chậm; quản lý người nước ngoài và khách du lịch có thời điểm chưa chặt chẽ; hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất trường học còn hạn chế.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, Trung ương xác định Phú Quốc là trung tâm sinh thái, nghỉ dưỡng, tài chính và sáng tạo quốc tế; đồng thời là nơi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước. Do đó, việc triển khai đề án là điều kiện quan trọng để đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027. Vì vậy, 26 tiêu chí về ANTT và 52 tiêu chí về văn minh đô thị cần được đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục rà soát các tiêu chí chưa đạt, xác định rõ “điểm nghẽn” để tháo gỡ; tăng tốc triển khai các dự án phục vụ APEC 2027, xây dựng lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Tiến Tầm

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng, để khắc phục các tồn tại, hạn chế, thời gian tới các sở, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm giải pháp đã có trong Đề án. Đồng thời, giữ vững các tiêu chí đã đạt, tăng tốc thực hiện những tiêu chí còn chậm với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, nhằm đưa Phú Quốc thành Đơn vị kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.