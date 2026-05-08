Cử tri Gia Lai mong muốn có chế độ phụ cấp cho Chi hội Người cao tuổi

TPO - Tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, cử tri Đặng Xuân Hữu (trú ở xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) mong muốn các cấp, các ngành nghiên cứu để có chế độ phụ cấp cho Chi hội Người cao tuổi ở các thôn, làng.

Ngày 8/5, tại xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn, cùng các đại biểu Quốc hội của tỉnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai trong buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Ly.



Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà con nhân dân trong xã kiến nghị nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương giải đáp, xử lý. Cụ thể, các nội dung liên quan tới việc nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nội đồng.

Đặc biệt, một số cử tri mong muốn cần thêm chỗ đổ rác thải trên địa bàn xã Ia Ly; hướng dẫn các thủ tục làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nhiều hộ dân đã định cư trên mảnh đất của mình lâu rồi; một lô đất nhưng có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây ra tranh chấp; hỗ trợ bà con phát triển vườn sầu riêng.

Cử tri ở xã Ia Ly gửi gắm nguyện vọng, mong muốn tới các đại biểu.

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai xử lý nghiêm tình trạng thực phẩm bẩn, phân bón giả, kém chất lượng trên địa bàn nói riêng, toàn tỉnh nói chung.

Cử tri Đặng Xuân Hữu (trú xã Ia Ly) mong muốn các cấp, các ngành nghiên cứu để có chế độ phụ cấp cho Chi hội Người cao tuổi ở các thôn, làng.

“Chúng tôi về già cũng cần có các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giao lưu với nhau. Lớn tuổi nên có các hoạt động đi lại sẽ cải thiện sức khoẻ. Bởi vậy, rất mong các cấp, các ngành quan tâm, xem xét có chế độ cho Chi hội người cao tuổi ở các thôn, làng về nội dung này”, cử tri Hữu chia sẻ.

Trả lời kiến nghị cử tri Đặng Xuân Hữu về nội dung này, ông Trần Đại Thắng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng, sở sẽ nghiên cứu. Ông Thắng giải thích, hiện, sở đang đánh giá lại các tổ chức tự quản, nếu cần thiết, phù hợp sẽ đề xuất các cơ quan cấp trên nghiên cứu.

Trả lời tại chỗ những kiến nghị thuộc thẩm quyền của ngành, ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, cho hay, thị trường sầu riêng tiêu thụ chủ yếu bởi Trung Quốc. Cho nên, việc phát triển phải liên kết, có đầu ra, bà con phải thực hiện đúng khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

"Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn, phải mổ xẻ hết quá trình, cần rà lại, ai cấp trước, ai cấp sau. Chúng tôi sẽ cử cán bộ của sở xuống làm rõ. Cán bộ nào sai sẽ chịu trách nhiệm vì làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân”, ông Có nói.

Cũng theo ông Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, về vấn đề nước sạch, hiện xã Ia Ly đã có nhà máy, cần thêm bà con đăng ký sử dụng, khi đủ số lượng họ sẽ triển khai.

Riêng về việc phân bón giả, vật tư nông nghiệp không đảm bảo, ông Có cho biết đang phối hợp với các ngành của tỉnh xử lý nghiêm, đảm bảo cho bà con yên tâm sản xuất, đồng thời mong muốn bà con phối hợp, báo các địa chỉ chưa đạt yêu cầu.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, ông Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, nhận định, đây là cuộc chiến lâu dài, những năm qua ngành y tế luôn chủ động phối hợp với các sở liên quan để xử lý nghiêm, quyết liệt. Công tác này càng được đẩy mạnh khi năm 2026 là Năm du lịch Quốc gia của tỉnh. Ông Thái cũng lưu ý, trách nhiệm của cấp xã cũng rất lớn trong việc kiểm soát về an toàn thực phẩm về đường phố, đường dân sinh để tránh các thực phẩm về.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Ly.

Kết luận tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cảm ơn các cử tri đã tin tưởng, bầu các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ông Tuấn bày tỏ, Ia Ly là địa phương có Thuỷ điện Ia Ly khi ngày xưa các cử tri vào làm việc, rồi gắn bó với mảnh đất này. Bởi vậy, ông Tuấn yêu cầu lãnh đạo xã cần sâu sát, tích cực, chủ động xử lý các vướng mắc của bà con nơi đây. Theo ông Tuấn, Ia Ly ngày một khang trang với những vườn cà phê bát ngát, nhà cửa khang trang cùng ô tô đậu trước sân, bản thân ông rất vui.

“Ia Ly có hai làng Tút 1, Tút 2 với địa hình khó khăn, độ cao lớn nên cần được quan tâm sớm về hạ tầng. Riêng các kiến nghị thuộc cấp xã chúng tôi đã giao, chỉ đạo xử lý sớm nhất có thể cho bà con. Còn những băn khoăn lớn hơn các lãnh đạo sở đã giải đáp, đồng thời sẵn sàng cử cán bộ phối hợp với cấp xã để giải quyết nhanh, đúng quy định”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai bày tỏ.

Ông Châu Ngọc Tuấn cũng thông tin, sắp tới, tỉnh đang nghiên cứu, tính toán để đầu tư 25 trạm y tế chuẩn, kiểu mẫu trong toàn tỉnh. Ngành y tế cũng đang tiếp tục tuyển dụng để nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho bà con nhân dân.

Ông Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc “an dân”, với các nhiệm vụ, mục tiêu cốt lõi về ổn định sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao mọi mặt - năm sau phải tốt hơn năm trước. Ông Tuấn hy vọng lần sau tới Ia Ly nói riêng sẽ được nghe những kết quả mới về sự thay đổi của nơi đây.