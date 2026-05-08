'Trứng rồng' kẹt trong hậu môn khiến nam thanh niên nhập viện cấp cứu

Vân Sơn

TPO - Sau khi sử dụng đồ chơi tình dục “trứng rồng”, một nam thanh niên đã phải nhập viện cấp cứu vì dị vật mắc kẹt sâu trong trực tràng.

Ngày 8/5, BS-CKII Trần Văn Hiệp, Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa xử lý thành công một trường hợp dị vật mắc kẹt trong hậu môn trực tràng liên quan đến đồ chơi tình dục có tên "trứng rồng"

Bệnh nhân là nam giới 31 tuổi, ngụ tại phường Vũng Tàu. Người này nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng đau nhiều vùng bụng dưới, không thể tự lấy dị vật ra ngoài.

Trước đó bệnh nhân đã sử dụng “trứng rồng” để thủ dâm qua đường hậu môn. Tuy nhiên do đưa dị vật vào quá sâu nên vật dụng này bị mắc kẹt hoàn toàn trong trực tràng.

n1.jpg
Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi cơ thể người bệnh

Kết quả chụp MSCT vùng bụng cho thấy, một dị vật hình trụ có kích thước khoảng 5,5 x 5,5 x 13,5cm nằm sâu trong trực tràng cao và đại tràng.

Nhằm hạn chế tổn thương đường tiêu hóa, các bác sĩ đã tiến hành gây mê nội khí quản kết hợp sử dụng thuốc giãn cơ nhằm làm mềm cơ vòng hậu môn để lấy dị vật ra. Sau một ngày theo dõi hậu phẫu, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo BS.Hiệp, “trứng rồng” là một loại đồ chơi tình dục được thiết kế mô phỏng hình quả trứng rồng trong thần thoại châu Âu, thường làm bằng silicon với nhiều kích cỡ khác nhau. Dụng cụ này được sử dụng để kích thích tuyến tiền liệt thông qua đường hậu môn nhằm tạo khoái cảm tình dục cho nam giới.

Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc đưa dị vật vào quá sâu, người dùng có nguy cơ bị chảy máu, thủng trực tràng, viêm phúc mạc, tắc ruột hoặc nhiễm trùng nặng...

Theo thống kê của Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, mỗi năm đơn vị này tiếp nhận khoảng 4-5 trường hợp dị vật mắc kẹt trong hậu môn trực tràng. Ngoài đồ chơi tình dục, các dị vật thường gặp còn có dưa leo, chai thủy tinh, bóng đèn tròn, ống sơn hay các vật dụng sinh hoạt khác.

Không ít trường hợp vì tâm lý e ngại nên cố tự xử lý tại nhà hoặc nhập viện muộn, khiến nguy cơ biến chứng tăng rất cao. “Nếu dị vật lớn và nằm sâu trong đại tràng, bệnh nhân thường phải được gây mê để lấy tại phòng mổ. Trong trường hợp các phương pháp ít xâm lấn thất bại, người bệnh sẽ phải phẫu thuật mở bụng. Khi đã xảy ra thủng ruột, viêm phúc mạc hoặc tắc ruột, cuộc mổ sẽ rất phức tạp và nguy cơ tử vong cao” - BS Hiệp cho biết.

“Khi xảy ra sự cố mắc kẹt dị vật trong hậu môn, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa Ngoại Tiêu hóa, Nội soi tiêu hóa và Gây mê hồi sức. Tuyệt đối không tự lấy dị vật tại nhà vì có thể làm tổn thương ruột và đẩy dị vật vào sâu hơn” - BS Hiệp khuyến cáo.

