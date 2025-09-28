Bệnh lây truyền qua đường tình dục 'tấn công' nhóm trẻ dưới 18 tuổi

TPO - Báo cáo tại hội nghị khoa học ngày 28/9 của Bệnh viện Da liễu TPHCM cho thấy, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIS) đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng và tấn công nhóm trẻ dưới 18 tuổi.

BS.CKII Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM cho biết, thống kê trong năm 2024, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho gần 71.000 trường hợp mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, tăng gần gấp đôi so với 10 năm về trước. Số ca bệnh lây truyền qua đường tình dục tăng cao gây ra nhiều áp lực cho nhân viên y tế trong lĩnh vực điều trị.

Một thực trạng đáng lo ngại được BS Phan Thúy chỉ ra: số ca bệnh lây truyền qua đường tình dục ở trẻ dưới 18 tuổi đang gia tăng.

“Các bệnh lây truyền qua đường tình dục ảnh hưởng không cân xứng đến những người trẻ tuổi với hơn một nửa số ca nhiễm trùng xảy ra ở những người từ 15 đến 25 tuổi, mặc dù nhóm tuổi này chỉ chiếm 25% dân số hoạt động tình dục. Thanh thiếu niên được coi là nhóm dân số chính dễ bị tổn thương bởi khả năng tiếp cận kém với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ, sự chấp nhận của xã hội, cha mẹ và sự kỳ thị” – BS Phan Thúy nói.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TPHCM thăm khám, tư vấn cho bệnh nhân

Theo thống kê của Bệnh viện Da Liễu TPHCM, số lượng bệnh nhân STIS dưới 18 tuổi luôn có xu hướng tăng dần qua các năm 2020-2023. Trong đó: nhóm bệnh nhân ở tuổi vị thành niên phải can thiệp thủ thuật điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục liên tục tăng (năm 2021 là 379 trường hợp đến năm 2024 tăng lên 758 trường hợp, 8 tháng đầu năm 2025 ghi nhận 533 trường hợp).

BS Phan Thúy lưu ý: “Nhiều trẻ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục đến khám không có người đại diện hợp pháp khiến việc tiếp nhận khó khăn dẫn tới trì hoãn điều trị. Một số trường hợp còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục”.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng trong cộng đồng và gia tăng ở nhóm trẻ độ tuổi vị thành niên là tín hiệu báo động về sự thay đổi hành vi tình dục. Nhóm trẻ vị thành niên thường thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn. Sự e ngại, xấu hổ khi tiếp cận dịch vụ y tế khiến nhiều em chậm trễ trong việc khám và điều trị. Mặt khác, một bộ phận thanh thiếu niên có hành vi quan hệ tình dục sớm, không sử dụng biện pháp phòng ngừa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ngoài ra, môi trường sống và xã hội hiện nay, với sự lan tràn thông tin trên internet cũng góp phần tác động đến nhận thức và hành vi của giới trẻ. Chính những yếu tố này khiến bệnh lây truyền qua đường tình dục có xu hướng ngày càng trẻ hóa.

BS Phan Thúy cảnh báo: “Nếu không cải tiến đồng bộ từ tầm soát, dự phòng, điều trị đến tiếp cận nhóm bệnh nhân dưới 18 tuổi, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội kiểm soát sự lây lan của STIS”.

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV hay sùi mào gà có khả năng lây lan nhanh chóng và gây biến chứng nặng nề. Ở trẻ vị thành niên, nguy cơ càng cao do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, đồng thời bệnh thường bị phát hiện muộn. Nếu không được can thiệp kịp thời, bệnh có thể để lại hậu quả lâu dài cho sức khỏe sinh sản, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để ứng phó với thực trạng trên, Bệnh viện Da liễu TPHCM đã xây dựng quy trình tiếp nhận và xử lý riêng cho nhóm bệnh nhân dưới 18 tuổi. Quy trình này bảo đảm xử trí đúng, kịp thời, đặt người bệnh làm trung tâm, dựa trên bằng chứng và phối hợp liên ngành. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước nguy cơ từ STIS.

Để phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục, bác sĩ khuyến cáo trẻ vị thành niên cần được giáo dục về tình dục an toàn, khuyến khích sử dụng biện pháp phòng ngừa, chủ động đi khám khi có dấu hiệu bất thường. Gia đình và nhà trường cần đóng vai trò chủ động trong việc định hướng, hệ thống y tế phải tạo điều kiện thuận lợi, thân thiện giúp bệnh nhân không e ngại khi tiếp cận dịch vụ chăm sóc.