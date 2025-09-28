Liên tiếp ca trẻ sơ sinh bị ho gà, TPHCM cảnh báo nguy cơ lây lan

Ngày 28/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) TPHCM cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh ho gà ở phường Tân Sơn. Đây là ca bệnh thứ hai được phát hiện trong vòng hai tháng qua trên địa bàn TPHCM, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan trong cộng đồng nếu không kịp thời chủ động phòng ngừa.

Bệnh nhi mới được phát hiện là bé hơn 3 tháng tuổi, đã tiêm một mũi vắc xin phòng bệnh ho gà. Trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng ho rũ rượi, thở rít. Hơn 1 tuần được điều trị tích cực, hiện sức khỏe của trẻ đã ổn định.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng ghi nhận, bé chỉ tiếp xúc với người trong gia đình thời gian gần đây.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Tân Sơn phối hợp với cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố tiến hành giám sát ca bệnh, hướng dẫn những người tiếp xúc theo dõi sức khỏe trong 3 tuần, đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh cho hộ gia đình và cư dân xung quanh.

Trước đó vào ngày 21/7, Trung tâm Y tế huyện Long Đất (cũ) đã ghi nhận một trường hợp ho gà khác tại xã Long Điền, TPHCM. Bệnh nhân là bé hơn 1 tháng tuổi, chưa đến tuổi tiêm chủng nên chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh. Sau điều trị, bé đã ổn định và xuất viện. Trường hợp này cũng chỉ tiếp xúc với người trong gia đình, không có yếu tố dịch tễ phức tạp.

Hai ca bệnh liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy bệnh ho gà có nguy cơ tái xuất hiện. Đại diện HCDC cho biết, ho gà là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Bệnh lây lan mạnh khi tiếp xúc gần với dịch tiết từ người mắc bệnh qua ho, hắt hơi. Trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi là nhóm dễ mắc và dễ diễn tiến nặng.

Theo HCDC, ho gà có thể khởi phát âm thầm với các triệu chứng sốt nhẹ, chảy nước mũi, ho kéo dài. Trẻ thường ho thành từng cơn rũ rượi, sau đó thở rít như tiếng gà gáy kèm nôn nhiều đờm dãi. Nếu không phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể gây biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, nguy cơ tử vong cao. Bệnh thường diễn tiến nhanh và nặng ở trẻ tiêm chủng chưa đầy đủ hoặc suy dinh dưỡng.

HCDC khuyến cáo, tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, trẻ cần được tiêm các mũi vắc xin có thành phần ho gà khi 2 - 3 - 4 tháng tuổi và tiêm nhắc lúc 18 tháng. Trẻ vị thành niên nên tiêm nhắc một mũi khi 11 - 12 tuổi hoặc sau 10 năm kể từ liều cuối. Phụ nữ mang thai nên tiêm phòng ho gà để truyền kháng thể bảo vệ trẻ trong những tháng đầu đời.

Ngoài tiêm chủng, phụ huynh cần chú ý vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp, giữ nhà cửa thông thoáng và tránh để trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện ho kéo dài. Khi trẻ ho nhiều, kèm khó thở, tím tái, cần đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện thêm ca bệnh ho gà ở trẻ sơ sinh là lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự nguy hiểm của căn bệnh này. Chủ động tiêm chủng và tuân thủ các biện pháp phòng ngừa không chỉ bảo vệ sức khỏe của trẻ mà còn giúp ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.