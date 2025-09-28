Người đàn ông bị vỡ bàng quang vì có thói quen khó tin

TPO - Tai họa đến từ thói quen nhịn tiểu khi ăn nhậu- một hành vi tưởng vô hại nhưng có thể đe dọa tính mạng.

Ngày 28/9, BS.CKII Trần Hải Phong (khoa Thận ngoại – Ghép thận, Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM) cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và phẫu thuật cho một trường hợp bị vỡ bàng quang nghiêm trọng. Nam bệnh nhân sinh năm 1979, nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hạ vị và bí tiểu.

Theo bệnh sử, trong lúc uống rượu bia, bệnh nhân nhịn tiểu lâu, khi vào nhà vệ sinh thì bị trượt ngã và vùng hạ vị va đập mạnh vào thành bồn cầu. Khoảng 4 giờ sau tai nạn, gia đình mới đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân Dân 115. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy có dịch tự do trong phúc mạc và vỡ bàng quang ở vòm bàng quang, kèm chấn thương gan độ I.

Nhịn tiểu khi ăn nhậu có thể dẫn đến vỡ bàng quang (ảnh minh họa)

Ê kíp phẫu thuật khoa Ngoại niệu – Ghép thận – Nam khoa đã tiến hành mổ khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và sonde tiểu lưu. Chấn thương gan mức độ nhẹ được các bác sĩ xử trí bảo tồn. Sau mổ, sức khỏe của bệnh nhân bình phục tốt, chức năng tiểu dần trở lại bình thường.

Các bác sĩ cho biết, vỡ bàng quang là một cấp cứu ngoại khoa có thể gây viêm phúc mạc do nước tiểu tràn vào ổ bụng, dẫn đến nhiễm trùng nặng và đe dọa đến tính mạng nếu chẩn đoán, điều trị chậm trễ.

Các kết quả thống kê y khoa cho thấy, nguyên nhân hàng đầu gây vỡ bàng quang là tai nạn giao thông, chiếm khoảng 86,6% — phần lớn liên quan đến uống rượu bia khi bàng quang căng đầy. Tai nạn lao động chiếm khoảng 13,4%, còn tai nạn sinh hoạt như té ngã trong nhà vệ sinh tuy rất hiếm nhưng vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Hình ảnh bàng quang bệnh nhân bị vỡ (bên trái) và sau phẫu thuật (ảnh bên phải)

Vỡ bàng quang trong phúc mạc chiếm khoảng 30% và thường xảy ra khi bàng quang căng đầy, bắt buộc phải phẫu thuật khâu phục hồi. Vỡ ngoài phúc mạc chiếm đa số (khoảng 60%), thường kèm gãy xương chậu và có thể được điều trị bảo tồn trong một số trường hợp. Vỡ phối hợp chiếm khoảng 10% và là những trường hợp phức tạp buộc phải can thiệp ngoại khoa. Trường hợp tại Bệnh viện Nhân Dân 115 thuộc loại vỡ trong phúc mạc, được can thiệp kịp thời nên hồi phục tốt.

Các bác sĩ cảnh báo nguyên nhân dễ thấy nhưng thường bị xem nhẹ là việc nhịn tiểu sau khi uống rượu, bia khiến bàng quang căng quá mức. Thành bàng quang mỏng và rất dễ rách khi có chấn thương, dù chỉ là ngã nhẹ.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cộng đồng không nên nhịn tiểu khi uống rượu bia. Sau chấn thương bụng, nếu có đau bụng, bí tiểu, tiểu máu..., người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.