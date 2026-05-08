Tỉnh Bắc Ninh có sản lượng thi công Vành đai 4 đạt thấp nhất

TPO - Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên có kế hoạch thông xe đường song hành vào tháng 6/2026, nhưng đến nay tổng giá trị xây lắp đoạn đi qua tỉnh Bắc Ninh mới chỉ đạt khoảng 45%. Đây là tỉ lệ thi công đạt thấp nhất trong 3 tỉnh, thành có đường Vành đai 4 đi qua là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho biết, trong 3 tỉnh, thành thực hiện dự án Vành đai 4 trong đó có dự án thành phần đường song hành, thì Bắc Ninh là địa phương có tỉ lệ thi công đạt thấp nhất.

Cụ thể, tính đến hết tháng cuối tháng 4/2026, Hà Nội có tỉ lệ thi công đạt 85%, Hưng Yên Đạt 75%... hai địa phương có kế hoạch thông các đoạn tuyến đường song hành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, dự án đường song hành đi qua tỉnh Bắc Ninh (Dự án thành phần 2.3) mới đạt khoảng 45% (thấp nhất trong 3 tỉnh, thành thi công dự án đường Vành đai 4).

Thi công đường song hành đường song hành Vành đai 4 qua tỉnh Bắc Ninh.

Theo Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đường song hành trên địa phận tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 30,6Km, đi qua 11 xã, phường , gồm: Võ Cường, Hạp Lĩnh, Nam Sơn, Phương Liễu, Chi Lăng, Gia Bình, Đông Cứu, Mão Điền, Trạm Lộ, Ninh Xá, Song Liễu.

Đến nay, với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng diện tích cần thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 400ha (đạt 100%). Đối với đất ở, các hộ dân đã nhận kinh phí bồi thường và tổ chức di dời, bàn giao lại mặt bằng cho chủ đầu tư, còn tồn tại một số trường hợp đang vận động di dời; đầu tư xây dựng mới 08 khu tái định cư, bố trí tái định cư cho 319 hộ gia đình, cá nhân; di chuyển 2.015 ngôi mộ; hoàn thành di chuyển điện cao thế. Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng cơ bản được đảm bảo.

Với công tác thi công, hạng mục đường song hành trên địa phận tỉnh Bắc Ninh đã xử lý đất yếu được 9,69km, thảm bê tông nhựa mặt đường được khoảng 6,4/ 27,8km. Tính đến tháng 4/2026, tổng giá trị xây lắp ước khoảng 1.046/2.307,950 tỷ đồng (đạt 45%).

Khó khăn về nguồn vật liệu

Lý giải cho thực trạng này, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh vừa cho biết, dự án thành phần 2.3 tại Bắc Ninh hiện đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu đắp; đến nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ đáp ứng khoảng 1.000 - 1.400m3/ngày, các mỏ khảo sát bổ sung hiện đã hết thời hạn khai thác, hiện chủ đầu tư đang báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị gia hạn, điều chỉnh giấy phép.

Một đoạn dự án đường song Vành đai 4 qua tỉnh Bắc Ninh được thảm nhựa.

Cùng với đó, tình hình xung đột tại Trung Đông, giá xăng dầu trong nước tăng cao, đặc biệt là giá dầu là nhiên liệu chính để phục vụ thi công biến động tăng liên tục, làm tăng chi phí vận chuyển, tăng giá các loại vật tư, vật liệu xây dựng và tăng chi phí thi công.

Đưa ra các giải pháp cho tình trạng trên, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, những tuần vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, chỉ đạo trực tiếp các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ vướng mắc. Giải pháp trọng tâm là tăng nguồn cung vật liệu san lấp thông qua việc cấp phép khai thác các mỏ đất mới phục vụ trực tiếp cho dự án. Điển hình, trong quý I vừa qua, UBND tỉnh đã cấp phép khai thác mỏ đất tại khu vực vườn Tùng, phường Tiền Phong với trữ lượng gần 458.000 m³ để phục vụ dự án. Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cấp phép thêm các mỏ đất mới, yêu cầu các đơn vị khai thác nâng cao công suất và ưu tiên phục vụ dự án.

Về tiến độ dự án, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, mục tiêu là hoàn thành các hạng mục quan trọng (đắp nền, thảm bê tông nhựa) để hoàn thành và đưa đường song hành Vành đai 4 vào khai thác theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, trong đó thông xe kỹ thuật đường song hành vào tháng 6/2026 và hoàn thành toàn tuyến năm 2027.