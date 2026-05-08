Điện Biên có tân Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Theo Quyết định số 999, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định ông Trịnh Hoàng Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch HĐND xã Na Sang, nhiệm kỳ 2026 - 2031, để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên kể từ ngày 7/5.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trịnh Hoàng Thắng cam kết tiếp tục rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên xây dựng cơ quan ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Na Sang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.