Phú Thọ có Chánh văn phòng Tỉnh ủy mới

TPO - Ông Đinh Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ - được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Phi Long trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đinh Anh Tuấn giữ chức vụ Chánh văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Ngày 8/8, Ban tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc điều động, bổ nhiệm ông Đinh Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh - giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ - đề nghị trên cương vị mới, ông Đinh Anh Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh trên cương vị Chánh văn phòng, ông Đinh Anh Tuấn cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, tập thể cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo công việc hiệu quả, vận hành thông suốt...

Đặc biệt, Chánh văn phòng phối hợp với các cơ quan thẩm định, làm tốt công tác tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chủ trương, chính sách đảm bảo kịp thời, chính xác, đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...