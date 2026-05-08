Cấp giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành

An Yên

TPO - Liên quan vụ việc bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành tàn nhẫn ở TPHCM, cơ quan chức năng đang rà soát, tiến hành các thủ tục cần thiết để cấp giấy khai sinh cho trẻ.

Ngày 8/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) thông tin, UBND xã Hòa Hiệp đã có buổi làm việc với VKSND Khu vực 14 - TPHCM và UBND phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) về việc cấp Giấy khai sinh cho bé N.G.K.

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc (ảnh nhỏ) và căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

VKSND Khu vực 14 - TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp và UBND phường Trung Mỹ Tây (nơi bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, mẹ bé K. đăng ký thường trú) tiến hành rà soát các thủ tục cần thiết để về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em trên địa bàn. Điều này nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đảm bảo quyền khai sinh, quyền có nhân thân, quyền dân sự và các quyền lợi khác của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nhân, qua xác minh, bà Trúc có địa chỉ thường trú và chỗ ở hiện tại ở khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM. Cháu K. là con của bà Trúc. Qua rà soát UBND phường Trung Mỹ Tây kiểm tra việc cháu K. chưa được đăng ký khai sinh. Do đó, các bên liên quan đã thống nhất UBND phường Trung Mỹ Tây hỗ trợ bé K. được cấp giấy khai sinh trước ngày 11/5/2026.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, đối tượng và Danh Chơn (SN 1996) đang sống chung như vợ chồng cới Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) cùng với bé K. tại xã Hòa Hiệp. Do bé K quấy khóc, Danh Chơn và Trúc đã dùng cây tre đánh vào chân, vùng lưng và đầu của bé. Sự việc bị phát hiện khi có người dân trình báo đến cơ quan chức năng và nhanh chóng đưa bé K. đến bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị đa chấn thương nghiêm trọng: dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận cấp. Cơ thể bé còn có vết gãy cũ ở xương cẳng tay trái, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu...

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trúc và Chơn; củng cố chứng cứ, trưng cầu giám định thương tích của bé K để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin về vụ việc, VKSND Khu vực 14 - TP.HCM đã nhanh chóng phân công lãnh đạo, kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ quá trình điều tra, xử lý hình sự đối với hai bị can.

