Buộc tạm dừng nổ mìn 2 mỏ đá khiến xã này phải 'cầu cứu' xã kia

TPO - Bụi trắng xóa khu dân cư, tiếng nổ mìn rung chuyển cả làng, xe tải chở đá rơi vãi khắp tuyến đường liên xã… Tình trạng ô nhiễm kéo dài từ mỏ đá Lèn Mã Thượng ở xã Tuyên Bình (Quảng Trị) đã khiến chính quyền xã bên cạnh phải gửi văn bản “cầu cứu”, đề nghị phối hợp xử lý để bảo vệ đời sống người dân.

Bụi đá bay từ xã này sang xã khác

Thời gian qua, người dân thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị liên tục thông tin cảnh bụi đá bay mù mịt từ khu vực mỏ đá Lèn Mã Thượng nằm bên kia con sông nhỏ thuộc địa phận xã Tuyên Bình.

Bụi mù từ mỏ đá bay từ xã này qua xã khác gây ô nhiễm môi trường.

Mỗi lần nổ mìn khai thác đá, từng đám bụi lớn cuộn lên rồi theo gió tràn thẳng vào khu dân cư. Cây cối, mái nhà, vật dụng sinh hoạt phủ một lớp bụi trắng xám. Nhiều người dân cho biết họ phải đóng kín cửa cả ngày nhưng bụi vẫn len vào nhà.

Không chỉ ô nhiễm không khí, tiếng nổ từ hoạt động khai thác đá còn khiến nhiều hộ dân thấp thỏm lo lắng. Người dân cho biết mỗi lần mìn nổ, cửa kính rung lên, trẻ nhỏ giật mình, sinh hoạt đảo lộn.

Trước phản ứng ngày càng gay gắt từ dư luận, UBND xã Tuyên Phú đã phải có văn bản gửi UBND xã Tuyên Bình đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm phát sinh từ mỏ đá Lèn Mã Thượng.

Lãnh đạo xã Tuyên Phú cho rằng dư luận địa phương đang rất bức xúc khi người dân liên tục đăng tải video, hình ảnh bụi đá phủ kín khu dân cư lên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

Không chỉ khổ vì bụi từ nổ mìn, người dân còn sống trong cảnh ô nhiễm kéo dài do xe tải vận chuyển đá hoạt động liên tục trên tuyến đường liên xã nối ra Quốc lộ 12A.

Theo ghi nhận, nhiều xe tải chở đá chất cao vượt thành thùng, lưu thông với mật độ dày đặc. Đá và đất rơi vãi khắp mặt đường. Mỗi lần xe chạy qua lại kéo theo từng đám bụi lớn bay vào nhà dân, phủ trắng hàng cây và ruộng vườn hai bên đường.

Xe tải chở đá cày nát đường làng.

Tuyến đường nhỏ hẹp vốn chỉ phục vụ nhu cầu đi lại dân sinh nay thường xuyên phải “gồng mình” cho đoàn xe tải trọng lớn. Có thời điểm xe tải nối đuôi nhau khiến người đi xe máy phải nép sát lề để tránh.

Buộc tạm dừng nổ mìn

Lãnh đạo UBND xã Tuyên Bình thừa nhận, có tình trạng bụi phát sinh từ hoạt động khai thác và vận chuyển đá. Theo địa phương này, các doanh nghiệp đã thuê người dọn đá rơi vãi và tưới nước mặt đường để giảm bụi, song thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

“Mỗi ngày bụi phủ đầy nhà cửa. Trẻ con, người già hít bụi suốt nên ai cũng lo bệnh đường hô hấp. Người dân phản ánh mãi nhưng tình trạng vẫn kéo dài” - một hộ dân sống ven đường phản ánh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Khoáng sản Minh Cầm và Công ty TNHH Xây dựng Đại Phúc Sông Gianh tại khu vực mỏ đá Lèn Mã Thượng đã phát sinh lượng lớn bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân các xã Tuyên Bình và Tuyên Phú.

Đặc biệt, khu vực thôn Phúc Tùng, xã Tuyên Phú nằm gần mỏ đá thường xuyên phải hứng chịu những đợt bụi mù mịt sau mỗi lần nổ mìn hoặc xe tải vận chuyển đá hoạt động liên tục. Có thời điểm gặp gió mạnh, bụi đá phát tán vào tận nhà dân, phủ trắng cây cối, đồ đạc và hoa màu.

Không chỉ ô nhiễm không khí, hoạt động vận chuyển đá còn khiến tuyến đường liên xã xuống cấp, đá rơi vãi khắp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác đá nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giảm tác động đến khu dân cư xung quanh.

Trước áp lực từ dư luận và phản ánh của người dân, ngày 4/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã có văn bản yêu cầu hai doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trước mắt, cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác đá nhằm đảm bảo an ninh trật tự và giảm tác động đến khu dân cư xung quanh.

Người dân địa phương mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường, thay vì chỉ dừng ở những biện pháp tạm thời. Bởi với họ, những đám bụi trắng xóa và tiếng nổ chát chúa từ mỏ đá đã trở thành nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều năm qua.