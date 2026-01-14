Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xác minh thông tin một công nhân tử vong tại mỏ đá ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc khoan lỗ phục vụ nổ mìn khai thác đá tại một mỏ đá ở Lâm Đồng, một công nhân quê Phú Thọ đã gặp sự cố nghi tai nạn lao động và tử vong.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đang xác minh, làm rõ vụ một công nhân tử vong nghi do tai nạn lao động xảy ra tại mỏ đá Phong Phú, thôn 1, xã Tuy Phong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 11h15 ngày 13/1, anh N.C.C (SN 1988, quê Phú Thọ, công nhân Công ty TNHH DV-HT Khai thác mỏ Miền Nam) đang thực hiện khoan lỗ phục vụ công tác nổ mìn khai thác đá thì xảy ra sự cố.

img-5762.jpg
Công ty nơi anh C. tử vong.

Khu vực anh C. làm việc là tầng khoan phủ của mỏ đá, nằm ở độ cao khoảng 20m so với vị trí phát hiện nạn nhân. Sau tai nạn, anh C. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vào lúc 16h10 cùng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tuy Phong đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, thu thập thông tin, làm việc với những người liên quan. Đáng chú ý, vụ việc không được các cá nhân, doanh nghiệp liên quan trình báo kịp thời cho cơ quan công an địa phương.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
#tai nạn lao động #mỏ đá #Lâm Đồng #công nhân #xác minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục