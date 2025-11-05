Lý do 2 công nhân thương vong do rơi từ độ cao 6m ở Lào Cai

TPO - Trong quá trình vận hành thử dây chuyền ở độ cao khoảng 6 mét tại một công ty ở Lào Cai, một công nhân khác bật công tắc điện khiến hai công nhân rơi xuống đất, làm một người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo báo cáo của Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 4/11, hai công nhân là Hán Thiết Cương (SN 1989) và Vũ Đình Duy (SN 1990), cùng trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, đang bảo dưỡng, vận hành thử dây chuyền sản xuất tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai), thì công nhân Nguyễn Huy Giáp vô tình bật công tắc điện do không biết có người đang làm việc trên băng tải.

Khi điện được cấp, băng tải chuyển động đã khiến hai công nhân rơi xuống từ độ cao khoảng 6 mét.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh Hán Thiết Cương đã tử vong; anh Vũ Đình Duy được chỉ định phẫu thuật và tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Âu Lâu đã có mặt lập biên bản, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Đại diện Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai đề nghị công ty phối hợp cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định.

Công ty TNHH Kiệt Lâm YB hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ, có khoảng 40 công nhân và chưa thành lập tổ chức công đoàn.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.