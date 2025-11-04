Ngã từ độ cao 6m, hai công nhân thương vong trong xưởng gỗ tại Lào Cai

TPO - Hai công nhân gặp nạn khi đang vận hành thử dây chuyền sản xuất. Vụ tai nạn khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương.

Chiều 4/11, tại xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH K.L YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai công nhân thương vong.

Theo thông tin ban đầu, hai công nhân ngã từ độ cao khoảng 6 mét xuống đất khi đang vận hành thử dây chuyền sản xuất. Vụ tai nạn khiến một nam công nhân tử vong, người còn lại bị thương.

Đại diện Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai xác nhận sự việc và cho biết: “Công ty K.L YB đang trong giai đoạn chạy thử để kiểm tra các nội dung liên quan đến môi trường, chưa chính thức hoạt động.”

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 công nhân thương vong.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, khu nhà xưởng của doanh nghiệp này rộng hơn 4ha, hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ. Bên trong xưởng đã được lắp đặt đầy đủ máy móc, có công nhân làm việc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ điều tra nguyên nhân.