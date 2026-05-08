Hành trình 20 ca ghép thận đầu tiên tại Cần Thơ

TPO - Sau 2 năm triển khai, đã có 20 người được Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ghép thận thành công, mở ra cơ hội chữa trị tại chỗ, ít tốn kém hơn cho những bệnh nhân suy thận khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 8/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐK TW) Cần Thơ tổ chức hội thảo tổng kết 2 năm triển khai ghép thận, từ ca đầu tiên thành công năm 2024. Tuy nhiên, để có thể thực hiện ca ghép thận đầu tiên thực hiện ngay tại miền Tây, từ năm 2021, bệnh viện này đã cử 18 bác sĩ và 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên đi đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).



Ekip Bác sĩ ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Tháng 1/2024, Bộ Y tế công nhận BVĐK TW Cần Thơ đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận. Ngày 25/4/2024, với sự hỗ trợ của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, BVĐK TW Cần Thơ thực hiện ca ghép thận đầu tiên, ca ghép thành công này đánh dấu bước phát triển đột phá cho y tế cả vùng. Từ đó tới nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận.

Trong số 20 ca ghép đã thực hiện, có những kỷ niệm không thể quên về tinh thần nhân ái và sự khẩn trương của ngành y. Điển hình là sự kiện ngày 12/11/2025, khi bệnh viện tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ một gia đình bệnh nhân chết não do tai nạn giao thông.

Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn xuyên Việt được thiết lập với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Bệnh viện 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia. Trong cuộc chạy đua với thời gian, sáng ngày 13/11, sáu tạng từ người hiến 35 tuổi đã được lấy thành công, có 2 thận ghép ngay tại Cần Thơ, số tạng còn lại được chuyển ghép cho bệnh nhân tại TPHCM và Hà Nội.

Tính đến nay, trong 20 ca ghép thận tại BVĐK TW Cần Thơ, có 15 trường hợp cùng huyết thống, 3 trường hợp là vợ chồng và 2 trường hợp từ người hiến chết não.

Ekip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ ghép thận cho bệnh nhân đầu tiên.

BS.CKII Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc BVĐK TW Cần Thơ chia sẻ, tất cả bệnh nhân sau ghép đều có chức năng thận ổn định, sức khỏe cải thiện rõ rệt. Đặc biệt, một bệnh nhân trẻ tuổi sau 2 năm nhận thận từ cha ruột đã có thể lập gia đình và đón thêm thành viên mới. "Mỗi ca ghép là thành quả của y học hiện đại, một câu chuyện về tình người. Những bàn tay thầy thuốc đang nỗ lực thắp lên niềm hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận tại miền Tây”, BS Vũ nói.

Theo BS Vũ, việc thực hiện thành công kỹ thuật này giúp người dân ĐBSCL không còn phải di chuyển xa, giảm bớt gánh nặng về thời gian, chi phí và công sức chăm sóc. Ngay tại vùng đất miền Tây, người bệnh đã có một địa chỉ điều trị đáng tin cậy để gửi gắm niềm tin.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ tặng bằng khen cho Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong triển khai kỹ thuật ghép thận.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá cao nỗ lực của tập thể bệnh viện. Cần Thơ với vai trò là trung tâm vùng luôn ưu tiên đầu tư cho y tế, việc BVĐK TW Cần Thơ làm chủ kỹ thuật ghép thận cho thấy sự phát triển vượt bậc về chuyên môn của ngành y tế thành phố và khu vực.