Bí thư Hà Nội: Còn tình trạng nhiều phần mềm, nhiều tài khoản, nhiều báo cáo

TPO - Bên cạnh các kết quả đạt được, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như vẫn còn nhiệm vụ quá hạn; còn tình trạng nhiều phần mềm, nhiều tài khoản, nhiều báo cáo nhưng mức độ liên thông dùng chung và hiệu quả khai thác chưa thực sự tương xứng...

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 5.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng - Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong thời gian qua.

Bên cạnh các kết quả đạt được, Trưởng ban Chỉ đạo 57 Thành ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như vẫn còn nhiệm vụ quá hạn; còn tình trạng nhiều phần mềm, nhiều tài khoản, nhiều báo cáo nhưng mức độ liên thông dùng chung và hiệu quả khai thác chưa thực sự tương xứng; một số dữ liệu còn phải nhập lại nhiều lần...

Nguồn lực cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được quan tâm bố trí nhưng việc giải ngân và chuyển hóa nguồn lực thành sản phẩm cụ thể còn chậm. Các xã, phường đã được bổ sung điều kiện vận hành số nhưng hiệu quả sử dụng chưa đồng đều...

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng giao Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ 30 nhiệm vụ quá hạn, phân loại rõ nguyên nhân, xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, những khâu, việc đang chậm, sản phẩm còn thiếu, thời hạn hoàn thành mới và các kiến nghị xử lý (nếu có).

UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chủ trì tập trung hoàn thiện nhóm 20 văn bản trọng tâm cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026 trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các khu công nghệ cao.

Đối với các nhiệm vụ nền tảng về dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng dùng chung và an toàn thông tin, Bí thư Hà Nội giao UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Thành ủy và các cơ quan liên quan xác định rõ sản phẩm tối thiểu trong tháng 5, tháng 6, các sản phẩm đến hết quý III và các sản phẩm đến cuối năm phải hoàn thành; cơ quan chịu trách nhiệm, nguồn lực thực hiện, các tiêu chí đánh giá sau khi hoàn thành.

Đối với dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan Thuế và các đơn vị liên quan xây dựng phương án quyết tâm hoàn thành dữ liệu đất đai, mốc ngày 30/6/2026, đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất dùng chung.

Về 25 dịch vụ công trực tuyến trọng điểm, Bí thư Hà Nội giao Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố chuyển từ rà soát phương án sang cấu hình quy trình, kiểm thử, vận hành thực tế, đo lường được các mức giảm giấy tờ, thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Bí thư Hà Nội cũng giao UBND thành phố chỉ đạo rà soát lại hệ thống nhiệm vụ, chỉ tiêu, sản phẩm chuyển đổi số theo ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Việc đánh giá chuyển đổi số phải gắn với tác động thực tế đối với người dân, doanh nghiệp, cụ thể, về mức giảm giấy tờ, thời gian, chi phí tuân thủ, tỷ lệ sử dụng dịch vụ số, tỷ lệ dữ liệu được tái sử dụng, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, đóng góp của kinh tế số và mức độ phổ cập kỹ năng số trong xã hội... Việc này phải tạo ra sản phẩm thực chất, có kết quả cụ thể, tránh lãng phí.

Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ được Bí thư Hà Nội giao rà soát tổng thể các phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu, báo cáo kế hoạch triển khai trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất phương án giảm tài khoản, giảm nhập liệu lặp lại, giảm báo cáo thủ công, tăng dùng chung dữ liệu và từng bước hình thành báo cáo tự động trên nền tảng dữ liệu.