Tổng thống Mỹ thu hẹp phái đoàn CEO tháp tùng trong chuyến thăm Trung Quốc

TPO - Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nhà Trắng đã mời một phái đoàn CEO quy mô nhỏ tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến Bắc Kinh vào tuần tới. Việc thu nhỏ phái đoàn phản ánh sự chia rẽ trong chính quyền về chính sách kinh tế đối với Trung Quốc và kỳ vọng hạn chế đối với hội nghị thượng đỉnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AP)

Không giống như chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của Tổng thống Trump, khi ông được tháp tùng bởi 29 giám đốc điều hành cấp cao, năm nay, Nhà Trắng và Bộ Tài chính chỉ cân nhắc mời đại diện của khoảng một chục tập đoàn Mỹ.

Reuters không thể xác nhận danh sách đầy đủ các tập đoàn được mời. Theo Semafor, các giám đốc điều hành trong danh sách khách mời cho chuyến đi ngày 14 - 15/5 bao gồm các CEO của Nvidia, Apple, Qualcomm, Citigroup và Boeing.

Lời mời được đưa ra vào phút chót, muộn một cách bất thường, một phần do bất đồng trong chính quyền về quy mô phái đoàn CEO và ai nên được mời.

Hai nguồn tin cho biết, các CEO sẽ tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước cùng Tổng thống Trump do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Jensen Huang - CEO Nvidia, tập đoàn đang gặp khó khăn trong việc bán chip AI cho Trung Quốc - cho biết ông sẽ tham gia chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump, "nếu được mời".

Phái đoàn sắp tới của Mỹ nhỏ hơn nhiều so với những phái đoàn mà các nhà lãnh đạo phương Tây khác đã đưa đến Bắc Kinh gần đây. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã dẫn đầu một phái đoàn gồm 60 giám đốc điều hành trong chuyến thăm hồi tháng 1, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đưa 29 “ông trùm công nghiệp” đến Trung Quốc một tháng sau đó.

Ba nguồn tin tiết lộ, các tập đoàn khác đang được xem xét bao gồm các nhà sản xuất thịt bò và đậu nành lớn của Mỹ.

Một trong những trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung năm nay là triển vọng gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 10, trong đó cả hai bên tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Bắc Kinh muốn gia hạn ít nhất một năm, trong khi Washington chỉ muốn gia hạn sáu tháng, hai nguồn tin cho biết.

Trung Quốc cũng muốn chính quyền Tổng thống Trump cam kết không thực hiện các hành động trả đũa trong tương lai như kiểm soát xuất khẩu công nghệ và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát hiện hành đối với thiết bị sản xuất chip.

Chuyến thăm Bắc Kinh gần nhất của ông Trump vào năm 2017 có nhiều điểm nhấn. Ông được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mời tham quan riêng Tử Cấm Thành, và đã đạt được các thỏa thuận trị giá hơn 250 tỷ đô la, bao gồm thương vụ bán 300 máy bay Boeing trị giá 37 tỷ USD và các dự án năng lượng tổng cộng 69 tỷ USD.

Nhiều thỏa thuận trong số này là các bản ghi nhớ không ràng buộc hoặc khung mua bán nhiều năm, không phải là các hợp đồng ngay lập tức.

Phái đoàn Mỹ khi đó bao gồm 10 tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực khí đốt hoặc năng lượng. Một trong số ít các tập đoàn sản xuất chip tham gia là nhà cung cấp chip Qualcomm, coi Trung Quốc là thị trường lớn nhất của mình.

