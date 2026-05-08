Lãnh đạo, nhân viên công ty đấu giá dàn xếp, làm giả giấy tờ nhiều phiên đấu giá đất

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố 2 bị can là lãnh đạo và nhân viên Công ty đấu giá hợp danh Công Thương vì có hành vi dàn xếp, sử dụng tài liệu giả để hợp thức hóa hồ sơ trong nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất.

Cụ thể, ngày 8/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (SN 1989) và Lê Diệp Linh (SN 1995), cùng trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”. Đồng thời, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cao Văn Thọ; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh và tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, còn Linh là nhân viên của công ty này.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tấn Thắm tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, Thọ được xác định đã câu kết với nhiều đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7.

Các đối tượng đã thống nhất từ trước người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng đối với từng lô đất. Sau đó, hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập sẵn danh sách khách hàng tham gia đấu giá, biên bản đấu giá, phiếu trả giá cùng nhiều tài liệu liên quan theo kết quả đã được sắp đặt.

Thực hiện chỉ đạo của Thọ, Linh trực tiếp lập hồ sơ đấu giá “khống”, soạn thảo trước các biên bản đấu giá thể hiện sẵn kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia đấu giá và gửi trước hồ sơ nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Quá trình điều tra xác định, 5 phiên đấu giá nêu trên không được tổ chức đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng còn bố trí người tham gia mang tính hình thức (quân xanh) và ký thay nhiều giấy tờ liên quan.

Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,69 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá hơn 709 triệu đồng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.