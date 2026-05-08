[Clip] Xe máy bốc cháy ngùn ngụt trên cầu ở TPHCM

TPO - Chiều 8/5, một vụ cháy xe máy xảy ra trên Cầu Bình Lợi khiến nhiều người đi đường hoảng hốt, giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm.

Clip vụ cháy xe máy.

Phát hiện sự việc, người điều khiển nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi rời khỏi hiện trường để đảm bảo an toàn. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ xe, thiêu rụi phần vỏ nhựa và nhiều linh kiện, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Hình ảnh xe máy cháy ngùn ngụt

Một số nhân chứng cho biết ngọn lửa bùng phát rất nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ khiến không ai dám tiếp cận.

Vụ cháy xảy ra đúng thời điểm tan tầm, lượng phương tiện đông cùng tâm lý hiếu kỳ của người đi đường khiến giao thông qua cầu Bình Lợi bị ùn ứ kéo dài.

Nhiều người bỡ ngỡ khi thấy cảnh xe máy bốc cháy. ​

​Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa khu vực, điều tiết giao thông và xử lý hiện trường. Đến hơn 17 giờ 30, phương tiện gặp nạn được di dời, giao thông dần trở lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.