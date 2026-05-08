Tặng giấy khen cho người lao xuống sông cứu nữ sinh tự tử

TPO - Phát hiện nữ sinh ngồi dưới gầm cầu khóc, ông Thanh tới hỏi được biết nữ sinh buồn chuyện gia đình, sau đó nữ sinh bỏ đi. Do không an tâm nên ông Thanh lặng lẽ đi theo, khi đến cống Bà Thao, nữ sinh bỏ điện thoại, dép trên bờ và nhảy xuống sông tự tử. Lập tức, ông Thanh lao theo cứu nữ sinh.

Công an xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức biểu dương và trao giấy khen của Chủ tịch UBND xã tặng ông Phan Hoàng Thanh (49 tuổi, trú xã Châu Thành) vì đã có hành động dũng cảm cứu người nhảy sông tự tử.

Công an xã Châu Thành trao Giấy khen cho ông Phan Hoàng Thanh.

Trước đó, sáng 27/4, ông Thanh phát hiện một nữ sinh ngồi dưới gầm cầu Đa Lộc (xã Châu Thành) có biểu hiện buồn, khóc. Lúc này, ông Thanh tới hỏi thăm, nữ sinh nói buồn chuyện gia đình, sau đó nữ sinh bỏ đi về hướng cống Bà Thao (cùng địa bàn).

Do không an tâm, ông Thanh lặng lẽ đi theo phía sau, khi đến cống Bà Thao nữ sinh bỏ điện thoại, dép trên bờ và nhảy xuống sông tự tử. Bằng phản xạ nhanh nhất, ông Thanh lao xuống dòng nước, đưa nữ sinh lên bờ và sơ cứu, giúp nữ sinh qua cơn nguy hiểm.

Nhận được thông tin, Công an xã Châu Thành đến hiện trường, tiến hành lấy thông tin ban đầu. Được biết, nữ sinh tên H.T.T.H (SN 2005, ngụ cùng địa phương). Do buồn chuyện gia đình nên nhảy sông tự tử. Công an xã đã liên hệ người nhà đưa H. về.

Ghi nhận và biểu dương hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm, UBND xã Châu Thành quyết định tặng Giấy khen cho ông Thanh.