Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

Ngô Tùng

TPO - Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - làm Tổ trưởng Tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục của TPHCM, nhằm tăng cường điều phối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng trường học.

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục của TPHCM, nhằm tăng cường điều phối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng trường học.

Tổ công tác gồm 17 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng. Ba tổ phó cũng là các Phó Chủ tịch UBND TPHCM, gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Công Vinh và ông Bùi Xuân Cường.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Ngô Tùng.

Tổ công tác còn có các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Công an TPHCM, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước khu vực II.

Là cơ quan thường trực của tổ công tác, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và chuẩn bị nội dung làm việc. Tổ công tác họp định kỳ hằng tháng và có thể họp đột xuất để xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu.

Tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung, chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các nội dung liên quan, định kỳ báo cáo Thành ủy TPHCM, Đảng ủy UBND TPHCM.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi tiến độ, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học, phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM các giải pháp tháo gỡ về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Tổ công tác hoạt động đến hết năm 2030. Việc thành lập tổ công tác được kỳ vọng góp phần tháo gỡ nhanh các điểm nghẽn trong đầu tư giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng trên địa bàn TPHCM.

